暑期高原游人气旺 防“高反”不妨先吸点氧

眼下，又到了暑期游旺季，青藏高原多年来都是暑期游热门目的地之一。那么，到青藏高原旅游需要注意什么呢？

黑龙江省医学会高压氧医学分会常委、哈尔滨市第一医院高压氧科主任李英在接受科技日报记者采访时介绍，青藏高原气压低、氧气含量少、昼夜温差大、紫外线照射强烈，初到此地的旅行者，最容易出现的不适就是急性高原反应。

李英指出，首次登上海拔3000米或更高的地区，大多数人都容易产生高原反应，出现头痛、头晕、胸闷、气短、心悸、反应迟钝等症状，部分人还会口唇发绀、血压波动。通常在进入青藏高原的第一二天，身体不适症状最明显，之后会逐渐缓解，一周后恢复如初。不过，也有少数人会逐步演变为高原肺水肿或高原脑水肿。

那么，对于即将奔赴青藏高原旅行的人来说，该如何有效预防急性高原反应呢？

李英建议，最好在出发前购置一些能增加血氧饱和度、预防感冒的药物，如高山红景天片剂、银杏叶提取物、乙酰唑胺、地塞米松、布洛芬等，以备不时之需。还有一个方便可行的办法，就是进行高压氧治疗。我国利用高压氧技术防治高原反应已有30多年的历史。现阶段，进入高压氧舱呼吸纯氧，已成为频繁往返于高原与平原的人群保证身体健康的重要措施之一。

李英指出，高压氧治疗可激活机体自身保护机制，提升机体机能，增强机体对抗高原反应的能力。接受治疗者通常在离开平原地区的前3至5天，进入高压氧舱接受“氧疗”，每天1次为宜。临床观察表明，“氧疗”可快速增加机体氧含量，有效缓解脑水肿、肺水肿，还能减慢心率，纠正神经功能紊乱。

除了能预防高原反应，高压氧治疗还可防治“醉氧”。李英表示，长期生活在高原的人在返回平原后，会在短期内出现如疲倦、无力、嗜睡、胸闷、走路不稳等不同程度的“醉氧”现象。在此阶段，如果能每天进入高压氧舱吸些氧，就能够有效改善不适症状，重新在平原大地上“站稳脚跟”。（李丽云）