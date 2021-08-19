超八成受访学生暑假作了规划

漫长的暑假即将结束。为了充分利用这个假期，不少学生给自己制订了假期计划。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网(wenjuan.com)，对1515名学生进行的一项调查显示，84.5%的受访学生这个暑假作了规划。仅26.3%的受访者感觉计划执行效果不错，58.6%的受访学生坦言计划执行效果一般。

受访者中，大学本科生占68.3%，高中生占17.7%，硕士研究生占8.2%，初中生占4.2%，博士研究生占1.6%。

84.5%受访学生暑假作了规划

北京某高校大三学生、21岁女孩刘可心(化名)，暑假过完就要大四了，因为还没确定未来是否保研，她这个暑假的计划就是让自己多尝试，丰富经历。“给自己列的计划很多，科研、专业实习、准备英语考试等”。刘可心感觉，事情一多必须得有一个计划，要不然节奏就会乱。她习惯用手机备忘录把要做的事情都列出来，有学习方面的，比如几号考试，几号开始实习；有爱好方面的，比如学几首钢琴曲或吉他曲，还有要读多少本书等。

调查中，84.5%的受访学生这个暑假有规划。进一步分析发现，高中生作规划的比例最高，为89.9%，其次是大学本科生，为84.3%。

乌鲁木齐初二女孩温子涵(化名)也给自己作了假期规划。“一般分两个计划，一个是学习的计划，一个是生活的计划”。温子涵的经验是，列计划不用特别细，只要把要做的事情罗列出来，在规定的时间内完成就好。这个假期，她的学习计划是看完5本书并做读书笔记，复习前两个学期的各科知识，查漏补缺，再预习下个学期的知识。

受访学生暑假计划内容丰富，学业相关的最多

调查发现，受访学生制订的暑假计划，内容丰富多彩，各种类型的规划都有。相对来说，学业相关的最多，占52.0%，接下来是参与社会实践、技能提升和发展兴趣爱好，分别占比49.7%、46.5%和45.5%。

参加完高考的赵好然，给自己列了一个长长的假期目标清单：学车，提升英语口语，精进厨艺，旅行，还有一堆一直想看却没看的书，他想利用这个假期的时间，一一完成。

调查中，还有38.4%的受访者会在假期进行实习，32.5%的受访者会去旅游放松，21.4%的受访学生会将读书单独列进暑期计划。

大三女生黄梅岐以往的假期都是以放松和玩为主，今年暑假因为要准备考研，“规划都是围绕复习”。她的计划是，7月底之前，每天六节专业课，政治英语各一节，打牢基础，8月开始第二轮考研复习，进行强化。

大二女生吴亦菲平时不爱作规划，感觉作了也不可能按计划完成。不过这个假期，她给自己定了个目标，学吉他，为此她还打算先学五线谱。吴亦菲觉得，这个目标比较靠谱，因为有朋友学过，可以找朋友借吉他，比较方便。

仅26.3%受访学生觉得计划执行效果好

调查中，只有26.3%的人感觉计划执行效果不错，超过半数(58.6%)的受访学生坦言计划执行效果一般。

目前读大三的曾亦辰，近期的目标是保研和法律职业资格考试，但她感觉有些无从下手。她曾经制订过和学习有关的计划，但屡屡失败，想看学术性的书，也从未成功。究其原因，曾亦辰觉得，可能是因为自己没真正把计划当回事，再加上家里学习氛围不浓，最后就不了了之。

调查中，对于影响假期计划执行效果的因素，51.0%的受访者认为是规划不合理，49.8%的受访者感觉是执行无恒心，44.0%的受访者认为是时间不够用。

刘可心从小学开始就有列计划的习惯，她将此归功于妈妈的督促。刘可心回忆，以前初中高中时制订的计划还能完成一大部分，越长大反而完成得越少了。“可能是没人监督，自制力差了吧”，尤其是一到暑假，父母上班，空闲时间很多，经常这玩玩那晃晃，就把计划忘了。但让刘可心欣慰的是，这个暑期的计划到目前为止进行得还挺顺利，她自己觉得可能是因为关系到前途，会更加认真对待。

调查中，还有38.5%的受访者认为计划无法完成是各种突发干扰太多，19.1%的受访者归因为周围人不支持。

赵好然以往的假期，都会制订学习类的计划，但大多只能完成三分之一。他感觉，对自己来说，计划执行不利的最重要因素是不规律作息、低自律性和每日规划的不合理。

温子涵制订的计划一般能完成90%，她感觉大部分靠自律，有时也离不开妈妈的监督。之所以还有一小部分不能按计划完成，往往是因为一些临时的变动。温子涵的经验是，计划要按自己能完成的标准来定，才能保证大部分完成。（李洁言）