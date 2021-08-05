暑假成留守儿童安全监管真空期？九成受访者希望推行托管

“十四五”规划纲要提出，要完善留守儿童关爱体系。眼下正值暑假，如何让留守儿童都能安全快乐地度过假期，是很多人关心的问题。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网，对1641名受访者进行的专项调查显示，对于留守儿童过暑假面临的困难，70.4%的受访者表示是孤独感明显增强，69.9%的受访者认为是学业上的问题没办法及时解决。94.0%的受访者希望推行针对留守儿童的暑期托管服务。

受访者中，00后占18.6%，90后占44.2%，80后占32.1%，70后占4.4%，其他占0.7%。

留守儿童过暑假面临哪些困难

暑假本来是孩子最开心的时光。可对于留守儿童来说，脱离了学校的监管，又缺少家长的照料，暑假往往成为安全监管的“真空期”。经常有媒体报道留守儿童发生人身安全事故，令人痛惜。

对于留守儿童过暑假面临的困难，调查中，70.4%的受访者表示是孤独感明显增强，69.9%的受访者认为是学业上的问题没办法及时解决，60.5%的受访者担心意外人身伤害几率大大增加。

中国石油大学(北京)2021届毕业生、2021研究生支教团成员孙伟感到，留守儿童过暑假，最大的问题是安全问题。“家中老人年迈，可能照看不到。此外，还有不少留守儿童要帮助家里干活，没时间学习”。

“缺少了学校这个集体环境，加上家庭内部的监护缺失，孩子们在安全上会多一些风险。”某留守儿童公益组织创始人李微说。

陕西合阳县教育局教研室初中语文教研员李亚莉，曾担任陕西合阳县第四初级中学教育主任，学校学生大多为留守儿童。每到孩子们放暑假，她都会感到担忧，因为她发现，那些有心理问题的学生在暑假会更严重。如果监管不力，可能还会存在校园欺凌，因为不容易被及时发现、制止。

55.8%的受访者担心留守儿童在暑假出现不良行为或心理问题不易被及时发现，49.7%的受访者表示是没有学校监管，完全放弃学业，44.5%的受访者担心孩子与临时监护人之间的矛盾增加。

如何让留守儿童安全充实地度过暑假

每次放假前，李亚莉所在的学校都会进行假期前培训，从安全、思想、作业等方面作出要求。还会开一个动员大会推出“安全公约”，内容包括安全用水、用电、交往等。

调查中，50.7%的受访者也希望学校在放假前进行安全教育。

要让留守儿童安全充实地度过暑假，68.3%的受访者认为临时监护人要提高保护儿童安全的意识，66.3%的受访者期待开设农家书屋组织留守儿童集体学习，63.1%的受访者表示可以多组织大学生支教等活动，46.6%的受访者希望村委会多组织留守儿童的集体活动。

对于为期半个月到一个月的暑期支教，孙伟感到有利有弊，好处是可以让孩子们开开眼界，看看外面的世界，更有动力学习，弊端是短短一个月对孩子造成的影响有限，担心会流于形式，没有下文。

曾经做过线上支教的大三学生唐睿轩觉得，志愿者可以帮孩子补习功课，提高成绩。但进行支教的一般都是城市的老师或大学生，孩子需要去适应和家乡不同的教学方法，而且教学水平的差异也可能在开学后影响孩子的学习。

李亚莉觉得支教活动能够丰富孩子的生活，大学生还能替老师陪伴孩子。但是要注意安全，包括大学生自己的安全和孩子的心理安全。如果支教只有一二十天，只能给孩子留下一点记忆，就起不到长久的作用。

调查中，还有57.2%的受访者希望，条件允许的话父母可陪孩子过几天暑假。

李微很赞同父母接孩子到自己打工的地方待几天。“对于孩子们来说，没有什么可以替代父母的关爱和陪伴”。一方面，即使父母白天不能陪孩子，还有晚上，总比一年到头见不到要好一些，可以多一些了解和陪伴；另一方面，会有机会见识一下更大的世界，增加生活体验。

对于父母把孩子接过去，李亚莉也觉得挺好，但她也担心，父母都在忙着，可能对娃的监管不到位，娃一个人待在宿舍，也可能出现很多问题。

在李亚莉看来，要解决留守儿童在暑假没人管的问题，可以推行暑期托管，采取教师轮岗制，一个老师负责一天，带着学生在学校里面写作业、玩游戏、休息。

“学校应该多给孩子一些帮助引导，比方说建立咨询室，帮助一些有心理问题的学生走出困境。还有，学校管理要更加严格，减少校园欺凌。”她说。

调查中，94.0%的受访者希望推行针对留守儿童的暑期托管服务。