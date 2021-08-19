银行理财投资者数量超六千万

资管新规实施后，银行理财有哪些新动向？日前，银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告（2021年上）》（以下简称《报告》），对上半年中国银行业理财市场情况进行了回顾。

最新数据显示，上半年，中国商业银行和理财公司累计新发产品2.55万只，累计募集资金62.41万亿元，累计为投资者创造收益4137.51亿元。截至6月底，理财产品存续规模达25.80万亿元，同比增长5.37%，银行理财市场整体运行平稳。

据介绍，目前理财市场严监管强监管已成为常态。今年上半年，监管部门在资管新规确立的行业顶层管理框架下，制定完善了一系列补充与细化的银行理财监管制度，先后出台《理财公司理财产品销售管理暂行办法》《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》，符合国家战略、金融规律与理财特色的监管制度体系不断完善。

《报告》显示，老产品规模大幅压缩后，银行理财产品结构明显改善，产品体系进一步丰富。一是理财产品净值化进程有序推进，截至6月底，净值型理财产品存续规模20.39万亿元，占比近八成，同比提高23.90个百分点；二是理财业务规范化转型效果明显，保本型产品持续压降，截至6月底存续余额0.15万亿元，同比减少90.68%；三是长期限产品发行力度稳步提升，6月份，全市场新发封闭式产品加权平均期限281天，同比增长39.99%；四是开放式产品规模及占比不断上升，上半年，开放式产品募集金额占比93.90%，募集资金同比增长10.09%。

另一个显著变化是理财公司异军突起。截至6月底，325家银行机构和20家理财公司存续理财产品25.80万亿元，同比增长5.37%。同时，理财公司已筹建28家，较去年同期增加8家，产品存续规模10.01万亿元，占理财市场比例达38.80%，已成为理财市场存续规模最大的机构类型。理财行业的集中登记、第三方托管和信息披露等中介性服务不断发展，理财市场基础设施建设不断完善。

银行理财有效支持实体经济，积极探索绿色理财。截至6月底，银行理财产品大力支持实体经济，其中投向债券类资产19.29万亿元、非标准化债权类资产3.75万亿元、未上市企业股权等权益类资产1.17万亿元，实现理财资金与实体经济融资需求有效对接。截至6月底，全市场理财产品投向绿色债券超800只，投资规模超2000亿元，较年初增长16.79%。

投资者队伍继续壮大，投资收益保持稳定。截至6月底，持有理财产品的投资者数量达到6137.73万，较年初增长47.45%，同比增长137.71%，其中个人投资者达到6114.09万人，较年初增加1965.99万人；机构投资者23.64万家，较年初增加9.26万家。随着产品结构改善与机构管理能力逐步提升，银行理财产品在为投资者提供更加专业化服务的同时，不断引导投资者树立长期稳定投资理念。

“银行理财是资管市场最大的参与者，要主动融入经济社会发展大局。与此同时，我国银行理财发展时间短，投资者专业素质和风险承受能力一般。为此，应进一步提升投资者教育的针对性和有效性，实现‘卖者尽责’与‘买者自负’有机统一，推动银行理财健康可持续发展。”招联金融首席研究员董希淼说。

银行业理财登记托管中心总裁成家军表示，截至目前，有800余家银行机构和理财公司与全国银行业理财登记系统联网。未来，银行业理财登记托管中心将进一步强化市场服务，深度参与理财市场规范化建设，提高市场运行效率。