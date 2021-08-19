医保信息化带来更多获得感（民生观）

医保电子凭证是医保优化服务便民惠民的一个缩影。患者的满意度就是改进医保服务的方向和动力

前几天，笔者到医院就医，匆忙间忘记带医保卡。医院工作人员提醒，自今年1月起，北京可以使用医保电子凭证了。笔者以前只是注册、激活过该凭证，但还没有使用过，正好借此机会尝试。

打开“国家医保服务平台”手机应用，在自助机上扫描医保码，不一会就完成了挂号、缴费等业务，并且实时结算，只用支付自付部分。此外，在手机应用中，每月缴纳医疗保险情况、每次就医消费记录、医保个人账户余额等信息一目了然，相比于实体医保卡，的确方便不少。

医保电子凭证投入使用，让患者就医省时省力。以前，去医院前要备好实体卡，一旦遗忘或丢失，麻烦不少。如今，无卡就医、一码搞定，整个过程更便捷了，患者更从容了，体验大大改善。

值得肯定的是，医保电子凭证在全国各地迅速推开，但没有忽略老年患者等群体的实际需求。

一方面，在“国家医保服务平台”手机应用的显著位置，设置了“大字版”按钮。点开后，文字字号更大，页面布局更简洁，方便老年人使用。另一方面，对于没有智能手机的老年人，可在子女手机上绑定亲情账户激活电子医保凭证，子女可使用亲情账户帮助老人线上就医、报销。此外，助老窗口、志愿者等线下服务举措也逐渐成为医疗机构的标配，遇到无法使用医保电子凭证的患者，可以提供“一站式”帮助。这些适老化、无障碍设计，既是迎接老龄化社会的应有之义，也是医疗服务精细化、人性化的体现。

医保电子凭证是医保优化服务便民惠民的一个缩影。据介绍，截至今年7月底，医保电子凭证全渠道激活用户超7.2亿，31个省份和新疆生产建设兵团均已支持使用医保电子凭证。少了一张小卡片，多了不少获得感，很多人反映使用后的确带来了便捷，是为民办实事的体现。

医保信息化的成效体现在一次次优化报销流程中、一次次提效降费中、一次次改善就医体验中。让数据多跑路，让百姓少跑腿，患者的满意度就是改进医保服务的方向和动力。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 12 版）