整治“黑医美”监管不能缺位

日前，备受关注的“网红抽脂感染去世”事件，再次将医美整形行业长期存在的乱象暴露出来。特别是随着医美行业消费复苏，“黑医美”有抬头趋势。

目前，医美纠纷存在司法认定难、调查取证难和美疗标准统一难等问题，这也导致消费者维权难。据了解，医疗美容与传统医疗之间不仅存在较大区别，而且医美行业还缺乏配套法律法规，出现纠纷只能参照诊疗护理过程的医疗纠纷相关法律法规进行处理。

此外，由于美是主观感受，医生和受术者对手术结果的评判不一致，通常情况下，维权者若没有被鉴定出一定的伤残等级，难以获得赔偿。这让一些“黑医美”变得更加肆无忌惮，助长了行业乱象。

遏制医美行业乱象，需要相关部门加强对医美行业的监管力度，促进行业规范健康发展。卫生监督、食品药品监督管理等相关部门，要各尽其责，联合执法，形成监管合力，提高“黑医美”的违法成本。

例如，要特别注意关口前移，加强医美机构和相关人员资质管理，规范医美技术临床应用，严查虚假医美广告；建立风险评估机制，集中精力监管问题较多、风险较大的医美机构；建立黑名单制度，对违法机构特别是违法者实行联合惩戒；运用大数据等信息化手段，实现智能化预警，强化事前监管能力。

遏制医美行业乱象，需要平台企业履行监管责任主动作为。近年来，伴随虚假账号、刷量等黑灰产操作，短视频平台、社交平台等成为不少“黑医美”的营销主阵地，虚假医美广告在社区和平台上泛滥。因此，各平台企业应为构建和谐健康的平台生态承担主体责任，进一步健全医美内容审核，打击违法违规行为，有力遏制、围剿虚假内容、黑灰产操作及相关利益链。同时，还要提供更多真实、优质的内容，挤压、封堵虚假内容空间。

遏制医美行业乱象，还需要医美消费者擦亮眼睛，增强防范意识、维护好自己的合法权益。统计数据显示，我国绝大多数的消费者，在进行医美项目的时候，都是在非合法手术下进行的。如此庞大的基数下，出现大量手术失败的情况也不足为奇。因此，消费者应对医美的风险有所了解，不听信无良商家的忽悠，在就诊时选择正规的医美机构。（吴佳佳）