便民生活圈带来幸福“烟火气”（网上中国）

近年来，一批以盒马、叮咚等为代表的在线经济新力量出现在上海，在提升城市居民品质生活等方面发挥着重要作用。图为工作人员在叮咚买菜一家前置仓内为网络订单配货。

新华社记者 方 喆摄

朱慧卿作（新华社发）

近日，商务部办公厅等印发《城市一刻钟便民生活圈建设指南》，提出“到2025年，通过打造‘百城千圈’，建设一批布局合理、业态齐全、功能完善、智慧便捷、规范有序、服务优质、商居和谐的城市便民生活圈，便利化、标准化、智慧化、品质化水平全面提升”。从家出发，步行不超过15分钟，休闲、生活、购物等需求都可得到满足，这样的愿景正成为现实。那么，“一刻钟便民生活圈”如何建设？在打造便民生活圈方面有哪些新探索？

一店多能，让生活更方便

便利店和菜市场作为便民生活圈的重要组成元素，是提升居民生活品质的重要载体，是衡量城市便利程度和服务业发达程度的重要晴雨表。《城市一刻钟便民生活圈建设指南》（以下简称《建设指南》）提出，“加快菜市场标准化改造升级”和“重点发展品牌连锁店”是便民生活圈建设的业态配置要求。

“小区门口开着便利店，想买啥，手机购物，送货上门。来不及吃早饭，走进任何一家便利店都能买到包子和豆浆。”便利店已成为山西省零售业的新标签。近年来山西省的便利店如雨后春笋般迅速生长，呈现“开店密度大、服务多样、数字化”的发展特点。

在便民生活圈中，便利店搭载了更多功能。《建设指南》提出，“提高设施使用效率，在保证安全的前提下提倡‘一点多用、一店多能’。”福建省厦门市近日发布了《厦门市一刻钟便民生活圈建设试点方案》，厦门市商务局相关负责人表示，厦门将鼓励金融、快递、旅游、维修等商业服务项目叠加到社区便利店、超市，扩大社区便利店、超市叠加政务和公共服务的种类，让市民生活和办事更便利。

“一店多能”的不只有便利店，《建设指南》还提出，“鼓励连锁药店利用专业力量拓展老年康护、保健养生咨询或培训等项目，引入健身、养生、美容等功能和产品，开展高质量的便民服务”，“鼓励各类商业网点提供多样化便民服务，在安全、卫生的前提下适度搭载书报经营、打印复印、代扣代缴、代收代发、家政预约等项目。”

创新模式，积极发展新业态

《建设指南》提出的建设目标之一是“智慧化水平不断提高，新技术新业态新模式在便民生活圈应用场景更加广泛，线上线下深度融合，数字化转型进度加快。”

商务部相关负责人表示，一刻钟便民生活圈注重新技术新业态新模式的融合。在提升实体商业服务质量和水平的同时，充分利用新技术推动业态和模式创新，线上线下融合，满足即期消费，激发潜在消费。

四川省成都市青羊区清源社区今年5月获得“全国一刻钟便民生活圈示范工程”授牌。据了解，清源社区牵头实施“惠民菜篮子项目”，打造“源生活”社区农场，利用App搭建起居民与农场的直通平台，通过线上预约、农场配置、线下送货的方式，为居民提供价格优惠的生鲜产品。

《建设指南》提出，“推广应用智能化技术和设施，鼓励加强智能信包箱（快件箱）、智能冷冻柜、自助售卖机等智能设施建设，推动智能设施设备进社区、进门店，提高便民生活圈智能化水平。”

在北京市通州区定海园小区附近，数辆无人配送车井然有序地行驶在小区周边，引来不少人驻足围观。达达快送近日正式发布达达无人配送开放平台，并宣布携手京东物流、白犀牛共同打造在商超即时消费场景下的无人配送生态。目前，达达快送的无人配送服务已在七鲜超市、永辉超市等商超门店的真实场景中率先实现常态化应用，消费者通过即时零售平台下单，可享受无人配送“小时达”体验。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威认为，便民生活圈建设通过供给侧结构性改革，有利于实现需求引领、动力转换和效率提升，更好地促进经济高质量发展。

因地制宜，盘活资源有实招

城市便民生活圈的发展完善有利于提高百姓生活的便利度和幸福感。近年来，中国高度重视便民生活圈的发展，围绕培育新型服务业态、创新服务模式等出台了一系列政策。但也要看到，各地便民生活圈还存在商业网点布局不均、设施老旧等问题。《建设指南》提出，“要结合实施城市更新行动，盘活存量设施资源”，“分类建设布局，鼓励老旧小区统筹利用闲置厂房、仓库、公有物业划拨等存量资源，因地制宜补齐商业设施短板和提升现有设施水平。”

老旧小区改造是补足便民生活圈建设短板的重要切口。北京市大兴区的三合南里社区，利用一处闲置的锅炉房和堆煤场，打造出集便民服务配套和文化体育活动为一体的综合便民服务场所。在这里，便民菜店、社区零售、社区食堂、便利店、图书阅读、体育运动等生活服务功能有机结合，辐射周边多个社区，实现了一刻钟便民生活圈的成功落地。

湖南省长沙市天心区的二机小区在半年时间内，将违章建筑拆掉，腾出2000平方米空地，健身馆、小区公益空间建了起来，更多商家愿意进驻小区，居民生活变得更加便捷。

业内人士表示，在配套设施有限的地方，可以发挥自助售卖机、蔬菜直通车、箱式移动餐饮售卖车等可移动商业零售设施的灵活性优势，作为便民生活圈的有益补充，弥补空间不足的短板。加快建设城市便民生活圈，必须创新服务能力，鼓励应用5G、大数据、人工智能、物联网等信息技术，拓展便民生活圈应用场景。同时应优化信息服务，支持依托智慧社区信息系统，构建城市便民生活圈智慧服务平台。