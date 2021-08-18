让三孩生育支持政策落地见效（人民时评）

实施三孩生育政策及配套支持措施，就是要满足群众多元化的生育需求，切实解决群众后顾之忧，释放生育潜能，促进人口长期均衡发展

将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，降低生育、养育、教育成本

一段时间以来，随着党中央作出“实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施”的重大决策，各地各部门陆续出台了一系列三孩生育支持政策。北京市明确生育三孩可享30天假期奖励的过渡政策；四川省攀枝花市对“二孩”“三孩”每月每孩发放500元育儿补贴金直到孩子3岁；国家医保局规定将参保女职工生育三孩费用纳入生育保险待遇支付范围；中国计划生育协会面向社会征集三孩生育政策宣传标语口号……从假期奖励的政策安排，到真金白银的支持，再到价值观念的引领，一系列政策举措将党中央决策部署落细落实，形成了促进三孩生育政策落地见效的推进合力。

党的十八大以来，根据我国人口发展变化趋势，党中央、国务院审时度势先后作出单独两孩、全面两孩等重大决策部署，取得了积极成效。当前，我国正处于人口大国向人力资本强国转变的重大战略机遇期，立足国情，遵循规律，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；有利于保持人力资源禀赋优势，应对世界百年未有之大变局；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。实施三孩生育政策及配套支持措施，是进一步适应人口形势新变化、推动高质量发展新要求的重大举措，各地应严格执行，将中央部署落到实处。

在国家层面，从取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定，到将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩，再到修改人口与计划生育法，一系列重要改革举措拟将出台，支持生育、养育和教育的政策体系正在形成。在地方和部门层面，各地各部门促进相关惠民政策与生育政策有效衔接，精准做好各项管理服务，根据各地实际出台相应的支持政策，为落实中央决策部署提供了具体支撑。以人民为中心、以均衡为主线、以改革为动力、以法治为保障，实施三孩生育政策及配套支持措施，就是要满足群众多元化的生育需求，切实解决群众后顾之忧，释放生育潜能，促进人口长期均衡发展。

也要看到，支持生育除了在物质上降低生育、养育、教育成本之外，精神上的激励、价值观的引领同样重要。《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》指出：“尊重生育的社会价值，提倡适龄婚育、优生优育，鼓励夫妻共担育儿责任，破除高价彩礼等陈规陋习，构建新型婚育文化”。提高生育意愿不仅要解决现实困难，让人们能生、敢生，还需要弘扬中华民族传统美德，尊重生育的社会价值，营造生育友好的社会氛围，让人们愿生、想生。比如，这次中国计划生育协会面向社会征集三孩宣传标语口号，一个重要目的就是“弘扬婚育新风，传播适龄婚育、优生优育、责任共担、代际和谐等婚育观、家庭观”。

生育，一头连着千家万户的民生幸福，一头连着经济社会的持续发展。接下来，将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，降低生育、养育、教育成本，还需要各级党委政府继续深化改革，破除影响人口长期均衡发展的思想观念、政策法规、体制机制等制约因素，建立健全相关政策体系，引导社会力量积极参与。在政策托举上出实招、见实效，才能推动实现适度生育水平，让三孩生育政策落地见效。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 07 版）