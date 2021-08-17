看什么才健康 怎么看才恰当（大健康观察）

青少年上网看什么才健康，怎么看才恰当，归根结底要内容提供商来解决，那么，互联网企业如何发挥技术优势承担起社会责任，为青少年营造清朗的互联网环境？

腾讯：别想夜里偷着玩

为解决未成年人冒用成年人身份在夜间偷玩游戏的问题，7月5日，腾讯游戏在现有人脸识别验证的基础上进一步强化，正式上线“零点巡航”功能。“零点巡航”旨在对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的账号进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。

在包括“零点巡航”功能的系列措施综合影响之下，截至6月，平均每天有580万个账号在登录环节、2.8万个账号在支付环节触发了人脸识别验证，其中因拒绝或未通过验证，登录环节有91.4%的账号被纳入防沉迷监管，支付环节有87%的账号被拦截了充值行为。

此外，在腾讯成长守护平台上，针对孩子可能盗用家长手机修改守护方案的情况，还新上线了“守护锁”功能。在家长开启守护锁后，每次设置和修改守护方案时，都需要首先进行人脸识别验证，以核实是否为家长本人，防止被孩子绕过家长私下修改。

为进一步加大保护力度，腾讯将逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三倡议”的举措。双减指减时长和减充值：未成年用户在线时长在非节假日从1.5小时降低至1小时，节假日从3小时减到2小时；未满12周岁未成年人禁止在游戏内消费。

双打，一方面打击身份冒用，将原来的“零点巡查”升级为“全天巡查”，可疑账户全部重新认证，一方面打击用户通过加速器登录及部分第三方平台买卖成年人账号的行为。

三倡议是，倡议全行业进一步强化游戏防沉迷系统，控制未成年人游戏总时长；倡议深化对游戏适龄评定和实施机制的研究；倡议全行业讨论全面禁止未满12周岁小学生进入游戏的可行性。

快手：强制下线没商量

2019年3月，在国家网信办的指导下，快手将“家长控制模式”全面升级为“青少年模式”。

进入该模式后，青少年无法开启直播和浏览同城页面，也无法进行打赏、充值、提现等行为。用户开通、关闭青少年模式均需输入提前设置的独立密码。此外，青少年每日累计使用40分钟将弹出提示框提醒，被强制下线，只有监护人输入密码才能再度开启；青少年晚上10点至早上6点无法使用快手，只有监护人输入密码才能开启。

2020年11月，快手上线“未成年人保护工具”，包含“青少年模式”“空中课堂”“护苗在行动”“快手客服”4项功能；2020年12月，该工具升级，加入“未成年人相关举报”“未成年人退款”两项功能。

如今，快手青少年模式目前已迭代至3.0版本，内容池品类逐步拓展，推荐算法不断优化升级，现有功能包括：充值打赏隔离、直播权限关闭、同城页面关闭、隐私开关开启、时间锁功能、密码保护开启、使用时间限制、优质内容池等。

抖音：默认开启时间锁

为保护青少年健康成长，抖音升级未成年保护措施，14岁以下实名认证用户将在得到告知后直接进入青少年模式，该项措施已于7月陆续实施。对14—18岁实名用户，抖音将在内容推荐、社交、搜索等方面提供更多安全保护，如禁止对陌生人显示除头像和昵称以外的个人公开信息。

在青少年模式下，系统默认开启时间锁，单日浏览超过40分钟，需要输入密码才可以继续使用；而每天晚上22时至次日6时期间，青少年也被禁止使用抖音；同时，抖音的“同城”“热搜”等入口会被关闭，青少年无法使用私信聊天和直播功能，更不能进行充值、打赏、提现等行为；青少年模式下的视频均由平台精选，家长可以通过设置孩子年龄，获得适龄的泛知识、重教育、轻娱乐内容推荐，如自然科普、绘画手工、国学诗词的知识类内容；语言学习、数学逻辑、英语启蒙的学科通识教育视频；更有寓教于乐的动画片、纪录片。

为了让青少年更好地学知识，抖音青少年模式内的视频设置了合集关联、合集播放页功能，让他们可以针对自己感兴趣的内容，更加体系化地全面了解；同时，对于有好奇心，想要主动求知的青少年，还有发现、安全搜索功能。

B站：精选内容来呈现

进入青少年模式后，用户所浏览的内容将由B站青少年模式内容团队精选呈现，其中包括来自趣味科普、音乐绘画、人文地理等领域以及优质动画、纪录片等一系列寓教于乐的精品内容。

在“青少年模式”下，用户每日浏览时间将限定累计为40分钟，且每日22时至次日6时无法浏览APP。在“青少年模式”下，用户将无法使用直播打赏等功能。

除此之外，B站与共青团中央等部门共建“青少年权益保护中心”，提高对不良信息过滤、举报、处罚力度同时，也为青少年提供法律及心理辅导上的特别援助。同时还推出“青少年防火墙计划”加强身份认证。