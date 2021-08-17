这个班的学生为啥不沉迷网络（大健康观察）

暑假期间，“神兽”回笼，如何防止孩子沉迷网络成为不少家长忧心的大事之一。但据河南省新乡一中教师于永新观察，班里的孩子们几乎都不沉迷网络，这是怎么回事？

“去年寒假，我和班上十来个学生在网上建了一个交流群，本意是方便大家在群里交流一下最近的学习和作业完成情况，结果整个寒假期间，群里非常冷清，只有一两个学生偶尔发言，好多学生几乎一直不在线。”于永新说，事后他了解到，群里有的学生没有手机，有的是家长管理较为严格，上网频率不高。

今年秋季学期开学，于永新带班的学生将升至初中二年级。作为班主任，于永新了解到，班里几乎所有的家长对孩子使用网络都有比较严格的要求，这让孩子们从小就养成了较好的上网习惯。

“我们也建议家长，不要让孩子自行保管手机等电子产品，对孩子上网时长也要作出严格限制。”于永新说，上学期间，建议周一到周六的白天，电子产品由家长保管。周六晚上和周日可以给孩子使用，但也要控制时间，最多一两个小时。

防止青少年沉迷网络，除了家长的监督引导，也离不开学校的适度严管。今年6月1日起实施的未成年人保护法第70条明确规定，未经学校允许，未成年学生不得将手机等智能终端产品带入课堂，带入学校的应当统一管理。

“在学校，如果学生违规携带或使用手机，将会被视为严重违反校纪行为。”于永新介绍，学校通过召开家长会、发放倡议书等方式，提醒家长承担起对孩子的监管职责，帮助家长提高自身网络素养，掌握干预网络沉迷的知识。

“沉迷网络的孩子，往往是在现实生活中有些需求没有得到满足，找不到自己的位置，缺乏成就感。”在拥有十几年教学经验的于永新看来，只有解决青少年成长中的实际问题，丰富他们的现实生活，让他们找到自己的“存在感”，才能从根源上解决问题。

“我们班有30多个孩子，其中有20多个是班干部和各学科的课代表，其他孩子有的负责管理班上的教学设备，有的负责组织班级内部各种活动，比如我们有班级内部小型的体育比赛、班会课等。总之，要让所有的孩子都有事可做，让他们感觉到自己在班集体里是被需要的。”于永新指出，同时老师也要及时给予学生积极正向的辅导，帮助他们树立信心、做好自我管理。

“网络不是洪水猛兽，我们不鼓励孩子们‘两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书’。”于永新认为，在当代社会，网络是青少年了解世界的重要途径，网络技能、网络素养是青少年必备的基本能力。

为了增强孩子们合理使用网络的能力，于永新介绍，班里的政治老师设置了课前“讲新闻”的环节，让学生们轮流做展示，分享新近发生的大事；语文课上，老师会结合综合实践活动，让孩子们查找课程相关的资料，进行辅助学习，“学生可以随时来办公室，用老师的电脑查找资料”。

于永新注意到，班里有同学喜欢在闲暇的时候玩游戏，还有学生热衷了解娱乐八卦，“其实，这都是他们解压、放松的方式，家长和老师要做的是合理引导，帮助他们树立健康积极的娱乐观和闲暇观，形成正常多样的爱好，让他们更加自信地拥抱数字化时代”。