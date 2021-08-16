做高原生命守护人（暖闻热评）

【人物】高原上“生命的保护神”吴天一

【故事】吴天一，青海省心脑血管病专科医院原研究员，中国工程院院士。他是我国高原医学事业的开拓者，投身高原医学研究50余年，提出高原病防治救治国际标准，开创藏族适应生理学研究，诊疗救治藏族群众上万名。青藏铁路建设期间，他主持制定一系列高原病防治措施和急救方案，创造了高原铁路建设工人无一例因高原病致死的奇迹，被称为“生命的保护神”。

【点评】

坐在青藏铁路的列车上，一本《青藏之旅健康行》使乘客在进入高原之前能够对高原病防治有科学的了解。这本书的主编就是中国工程院院士、“七一勋章”获得者吴天一。为了高原医学事业，吴天一倾注了全部心血，数十年如一日坚守在青藏高原，成为高原上的生命守护者。

上世纪50年代末，吴天一响应党中央支援大西北的号召，毅然来到青海，扎根高原。巍巍昆仑、皑皑雪域，自然景观绝美壮丽，然而缺氧、乏力、头痛等高原反应症状接连出现，有人患上了严重的疾病，甚至献出了宝贵生命。吴天一认定这是一种高寒低氧环境的特发性疾病，必须要找到高原病的应对之策。也正是从那时起，吴天一开始了高原医学研究。“一个决定，走了一生”。在一切几乎都要从头开始的情况下，在常年与缺氧环境相伴的日子里，吴天一凭借着坚忍执着的精神、对科学真理只争朝夕的追求，成为我国高原医学事业的“拓荒者”，推动中国高原医学研究取得了长足进步。

高原医学研究与一般医学研究不同，其研究场所不仅在室内，更在风云多变、险象环生的崇山峻岭之中。在没有任何经验可以借鉴的情况下，吴天一不仅要克服自身头痛、胸闷、失眠等高原反应，还要频繁出入高寒地带，爬冰卧雪，为牧民治病、收集生理病理数据。从事田野调查多年，在强烈的紫外线影响下，他40多岁时双眼就罹患白内障，后来做手术植入了人工晶体；他和战友们一起在“生命禁区”坚守，曾经数次与死神擦肩而过，全身有14处骨折……吴天一对这些经历却十分淡然：“不这么拼，怎么能攀上高原医学的山峰？”从容的话语，透露着勇毅和坚忍，更体现着医者仁心、无疆大爱。

青藏铁路二期路段平均海拔在4000米以上，是世界上海拔最高的铁路，施工难度之大可想而知，工人们时刻面临着急性高原病的威胁。为了应对高寒缺氧，确保铁路顺利施工，作为专家组组长的吴天一数次带队奔波于青藏铁路沿线，研究确定了一整套健康保障措施和急救方案。他们在青藏铁路工程全线配置了17个制氧站、25个高压氧舱，保障工人们氧气需求，创造了14万筑路大军急性高原病“零死亡”的奇迹。

年过八旬，吴天一还在继续“跟高原病较劲”，带着心脏起搏器的他仍坚持在高原上开展医学研究工作。他说：“青藏高原是我生命的根，青藏高原是我科学的根，所以我毅然留在青藏高原。”如今，越来越多人追随着吴天一的脚步，一批批高原医学研究团队进驻喀喇昆仑、雪域高原。他们一棒接着一棒，志不求易、事不避难，继续守护着高原人民的生命和健康。

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 09 版）