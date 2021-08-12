吸烟、酗酒、肥胖、熬夜……胰腺癌与这些日常生活习惯密切相关

胰腺癌素有“癌症之王”的称号，不少患者发现患病时已是中晚期，为治疗和康复增加了困难，也为患者和家庭带来负担。胰腺癌早诊难点在哪里？哪些人是胰腺癌高危人群？如何辨别胰腺癌敲响的警钟？近日，浙江大学附属邵逸夫医院普外科主任医师洪德飞做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，为广大网友解答疑惑。

胰腺癌早诊难点在哪里？

洪德飞表示，胰腺癌的早期诊断是个世界难题。究其原因，首先是没有确切的发病因素，其次胰腺癌过于狡猾，善于伪装。对于胰腺癌诊断难，洪德飞总结为四大因素：

一是胰腺癌没有确切病因，无法筛查，导致早发现困难。

二是发病位置特殊，导致其容易伪装和检查难发现。首先，胰腺躲在胃肠道之后，脊柱之前，患者如果感觉有上腹疼痛，胃口差等症状，极易误解为慢性胃病，错失早发现机会。其次，胰腺在腹腔位置较深，一般的超声筛查不易发现病灶，需进行CT增强、磁共振增强等才能发现这个隐形肿瘤，为早发现增添一层障碍。最后，胰腺附近有几条大血管，如果肿瘤侵犯到血管，尤其是动脉，势必会将肿瘤与血管一起切掉，这会导致小肠坏死，影响人体健康，因此没法切除，从而演变成中晚期。

三是肿瘤标志物反应不敏感。针对肿瘤，除了日常影像学检查外，抽血检查肿瘤标志物C199是一个重要指标，一旦该指标升高，胰腺癌风险就增高，但是，10%-20%的胰腺癌患者对该指标反应不敏感。一旦该标志物升高，胰腺癌发现已是中晚期。还有人群对该指标反应高，却并非是癌，从而导致人的思想麻痹大意，为肿瘤留下可乘之机。

四是胰腺癌生物性行为不好。据统计，一个两厘米的胰腺癌病灶，40%已经发生淋巴转移，而且胰腺癌一旦确诊，70%-80%的病人都会有肺转移、肝转移、腹膜转移等，发展速度非常快，而两厘米肿块对肝癌来说仅是亚临床。因此，胰腺癌一旦发现很多就是中晚期。

哪些人是胰腺癌高危人群？

洪德飞表示，所有的恶性肿瘤都与吸烟、酗酒、长期的高脂饮食、肥胖、熬夜等日常生活习惯密切相关，胰腺癌也不例外。特别是经常熬夜，会让身体处于疲劳状态，从而透支身体的健康。日常生活中管理好自己的生活方式，会大大降低患癌概率。

洪德飞指出，对于以下三类胰腺癌高危人群需要马上或定期到医院检查或筛查。一是本无糖尿病史却忽然查出患糖尿病人群，此时需高度警惕胰腺癌风险。二是有胰腺癌家族史人群。这类人群患癌风险会显著上升，需要基因筛查，定期到医院检查。三是患有胰腺癌变可能的囊实性肿瘤或慢性胰腺炎人群，如粘液性囊腺瘤、实性假乳头状瘤、内分泌肿瘤或慢性胰腺炎等疾病患者。此类人群虽不是癌症患者，却有部分患者会有癌变风险，需手术者应及时手术切除，需随访者必须定期到医院检查。

我们该如何预防胰腺癌的发生呢？洪德飞表示，首先要有健康的生活方式，日常多吃新鲜的蔬菜水果，不吸烟，不酗酒，不熬夜，不透支身体，油炸食品尽量少吃；其次是心理因素调节，当有精神压力，特别是压力过大时，要学会释放；最后是对于患有癌变可能的胰腺囊实性肿瘤或慢性胰腺炎患者，一定要定期到医院肝胆胰外科或普外科检查，需要手术时应及时手术切除。这些疾病会让患胰腺癌概率大大提升，只要医生、病人或家属高度重视，这部分胰腺癌是能够预防的。

如何辨别胰腺癌敲响的警钟？

洪德飞表示，胰腺癌早期会有上腹部胀痛，胃口差，还有背痛现象。因为此时肿瘤侵犯神经从而引起背痛，因此有人还会出现呕吐症状。稍重一些时，胰腺癌会有黄疸，从而皮肤发黄，小便也会变黄，大便变白或陶土色。严重一些，腹泻、拉肚子、体重显著下降、人消瘦的情况有可能发生。到中末期时，肿瘤会广泛转移，可能出现全身的肿痛或者腹胀，消瘦、无力、大量的腹水等症状。