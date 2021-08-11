国家药监局：“刷酸”美容可能引发不良反应 需在医疗机构操作

人民网北京8月11日电 （记者孙红丽）国家药监局今日在官网发布文章，提示公众科学认识“刷酸”美容。文章指出，“刷酸治疗”需在具有医疗资质的医院或诊所，由经过培训的专业人员进行操作，其所使用的“酸”并不是化妆品。

文章介绍，“刷酸”是目前很流行的美容词汇。所谓的“刷酸”其实是一种化学换肤术，又称化学剥脱术，是将化学制剂涂在皮肤表面，导致皮肤可控的损伤后促进新的皮肤再生。化学制剂的种类、浓度、在皮肤上的停留时间，都可影响换肤的深度。依据化学换肤的作用深度不同，可以分为浅层换肤、中层换肤、深层换肤。换肤作用的深度越深，效果也越明显，同时不良反应发生的几率也更大。

“刷酸”可能引发肿胀、刺痛等不良反应

文章称，较高浓度的酸对皮肤具有一定的刺激和破坏作用。随着“酸”浓度的增加、停留时间的延长，发生不良反应的概率也随之上升。治疗过程中可能出现暂时性红斑、肿胀、刺痛、灼热等不适，术后可能出现结痂、色素沉着等。另外少见的有灼伤、糜烂、渗出、色素异常、反应性痤疮、粟丘疹、毛细血管扩张、接触性荨麻疹、瘢痕等。

在医疗机构进行“刷酸”治疗时，专业人员会根据患者的实际情况选择合适的浓度和方案，并可科学观察和判断治疗中的皮肤的反应进程，在必要时给予干预或适时终止，以尽量减少或减轻皮肤的不良反应。

“刷酸治疗”中使用的“酸”不是化妆品

文章指出，目前，“刷酸治疗”中使用的“酸”种类很多，有些“酸”是不能用于化妆品的，例如：维A酸、三氯醋酸等。为达到一定的治疗效果，“刷酸”时“酸”的浓度一般相对较高。医疗机构皮肤科常见的“刷酸祛痘”为例：治疗时果酸常用的浓度为20%、35%、50%和70%，水杨酸常用的浓度为20%-30%。

化妆品中的“酸”有严格的管理要求

文章提到，在化妆品中也可以添加某些“酸”，例如：果酸、水杨酸等，但有着严格的使用限制和技术要求。化妆品中α-羟基酸及其盐类和酯类（包括苹果酸、柠檬酸等果酸）的含量不得超过6.0%，产品pH值不得低于3.5，一定情况下还需在标签上标明“与防晒化妆品同时使用”。化妆品中水杨酸的含量不得超过3.0%，除香波外，不得用于三岁以下儿童使用的产品中，同时在标签上标明“含水杨酸，三岁以下儿童勿用”等。可见，化妆品中“酸”的允许使用浓度相对较低。

文章还提示，化妆品是以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品，不具有医疗作用。部分化妆品能够实现一定的清洁、去角质等功效，但与“刷酸治疗”有着本质区别。化妆品禁止明示或者暗示具有医疗作用，避免使用“换肤”等不当宣称，防止误导消费者。