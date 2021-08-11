各地疫情速览：8月10日新增确诊病例111例 其中本土病例83例

人民网北京8月11日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例111例，其中境外输入病例28例（浙江12例，云南5例，上海4例，四川3例，广东2例，天津1例，山东1例），本土病例83例（江苏54例，湖北14例，河南7例，湖南5例，云南2例，北京1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者3496人，重症病例较前一日增加6例。

境外输入现有确诊病例729例（其中重症病例15例），现有疑似病例1例。累计确诊病例7737例，累计治愈出院病例7008例，无死亡病例。

截至8月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1789例（其中重症病例60例），累计治愈出院病例87655例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94080例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1135904人，尚在医学观察的密切接触者50808人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例，其中境外输入23例，本土7例（湖北5例，河南2例）；当日转为确诊病例19例（境外输入4例）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者498例（境外输入392例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27880例。其中，香港特别行政区12019例（出院11728例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15798例（出院13103例，死亡814例）。

8月9日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例54例 在扬州市

据江苏省卫健委消息，8月10日0-24时，江苏新增本土确诊病例54例（均为扬州市报告），13例为轻型，41例为普通型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

湖北新增本土确诊病例14例 荆门市7例、武汉市3例、黄冈市3例、鄂州市1例

据湖北省卫健委消息，2021年8月10日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例14例（均为本土确诊病例，荆门市7例，武汉市3例，黄冈市3例，鄂州市1例，均已转至定点医疗机构救治）。

河南新增本土确诊病例1例（在郑州市） 无症状感染者转确诊病例6例（郑州市5例、驻马店市1例）

据河南省卫健委消息，2021年8月10日0-24时，河南省新增本土确诊病例1例（郑州市1例），无症状感染者转确诊病例6例（郑州市5例，驻马店市1例）。

湖南新增本土确诊病例5例 在张家界市

据湖南省卫健委消息，2021年8月10日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例5例（张家界市）。

云南新增本土确诊病例2例 在瑞丽市

据云南省卫健委通报，8月10日0-24时，云南新增新冠肺炎本土确诊病例2例。

确诊病例6：女，29岁，中国籍，轻型；

确诊病例7：女，46岁，中国籍，轻型。

上述2人于8月10日在瑞丽市封控区重点人群检测中检出，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

北京新增本土确诊病例1例 在房山区

据北京市卫健委消息，8月10日0-24时，新增1例京外关联本地新冠肺炎无症状感染者转确诊病例。

确诊病例住址为房山区阎村镇天恒乐活城北区，为8月1日公布的无症状感染者。近日出现发热等症状，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月10日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

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