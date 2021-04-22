天天洗伤头发？关于洗吹头发这些错误认识你“中招”了吗

编者按：发质的好坏除了先天因素，还可能与洗头发和吹头发的方式有关。生活中关于洗头发，很多人其实都有错误认识。

关于洗头发的那些错误认识

错误一：天天洗伤头发。有些人觉得天天洗头，易引发头痛、脱发等问题。其实，洗头的频率因人而异，以头发不油、不干为准。如果有需要（比如本身是“大油头”或出席重要场合），天天洗头则是可以的。洗头对头发毛囊本身并无影响，一般也不会造成头痛、脱发。但要注意的是，普通去屑洗发水一般可以每天使用，而含有二硫化硒或者酮康唑成分的药物类去屑产品，只能短期内使用或者交替使用，不要长期使用，以免产生耐药性。

错误二：热水能生发。网上有种说法是，用热水洗头可加快血液循环，帮助毛发生长。前有“冷水洗脸能收缩毛孔，热水洗脸会扩大毛孔”的谣言，今有“热水洗头能生发”的误传，洗发水温最好略高于体温，建议控制在40摄氏度左右。当然，也不建议用太冷的水洗头，一是可能不太容易清洁，二是如果冬天用凉水洗头，头皮会冷得发麻。而用太热的水洗头也不好，不仅会伤害毛干，也可能会损伤头皮。

错误三：洗头时间有禁忌。洗头和洗澡洗脸一样，并没有什么时间要求，早中晚洗都可以，怎么方便怎么来。此外，目前并没有研究表明，月经期间洗头会引起痛经或头痛。

错误四：洗澡先洗头会导致脑溢血。有流言说人的血管非常薄弱，遇上高温就会“热胀”，一不小心就会爆裂。冬天洗头时一碰热水，血液一下子就集聚到头部，这时如果马上洗头，可能会导致头部血液流通不畅，长期如此，可能诱发脑血管疾病甚至导致脑溢血。

其实，如果人的血管壁真的非常薄弱，一遇到高温就会热胀，那么不管洗澡的时候先洗哪个部位，血液都会往那个部位跑，导致血液流通不畅。洗澡诱发的脑卒中，原因并不是大脑血管受热膨胀，而是因为洗热水澡时体温升高、心率加快、用力过猛引起的血压变化，有可能诱发脑卒中。

洗完头，如何正确干发？

制图：孙红丽

通常有几种选择，如搓干、自然干、按干或吹干，若方法不当，就会损伤发质。

搓干（推荐系数：★）洗头后用毛巾大力揉搓头发，这个很多人都会有的惯性动作，可能会造成发质损伤，让发质越来越差。湿发时头发表面的摩擦力增大，会增加对头发纤维的机械损伤 。此时来回梳理揉搓头发，容易引起毛小皮鳞片的翘起和折断。

自然干（推荐系数：★★）如果是短头发的男生，那么让头发自然风干就很方便。但是对于女生，尤其是长发飘飘的女生而言，等到头发自然干是很浪费时间的一件事。

按干（推荐系数：★★★）按干头发是比较温柔和可取的方法，顺着头发毛鳞片，从上至下用毛巾轻柔按压出头发里的水分。

吹干（推荐系数：★★★）用吹风机吹干，虽然也会对头发造成一定的损伤，但却是更加省时省力的操作。使用吹风机时，注意以下三点，可以更好地呵护秀发：1.吹风机的温度尽量调低一些，尤其是干枯受损发质，最好减少使用高温电吹风；2.吹风机跟头皮需保持一定的距离（15厘米以上），吹的时候要时不时地抖动一下吹风机，避免直吹使头皮产生灼烧感；3.不要吹太久，也不要把头发吹得特别干，吹完头发后摸着还有一丝湿润的感觉即可。（综合生命时报 北京市科学技术协会）