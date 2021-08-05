警惕电子烟流向未成年人

“走进各大商场，总能看到几家电子烟专卖店”“不少年轻人脖子上挂着五颜六色的电子烟，时不时就吸上一口”……近年来，电子烟作为一种新兴的烟草消费品，尤其是一些电子烟标榜潮流与“健康”，在年轻人中快速走红。

记者近期调查发现，虽然国家已明文规定各类市场主体不得向未成年人出售电子烟，但部分裹着“绚烂外衣”的电子烟依旧在向未成年人群体渗透，一些潜藏的风险也值得警惕。

——品牌授权店管理“松紧不一”。记者在天津、沈阳等地暗访发现，虽然几乎所有的电子烟商铺售卖柜台上都贴有“严禁向未成年人售卖电子烟”的标识，但不同店铺对未成年人购买电子烟的管理并不一致，大多数较为松散。

“日常交易中，我们不会强制要求确认年龄。除了那种看起来明显很小的消费者，我们不敢销售之外，其他的就睁一只眼闭一只眼。”一名店铺销售人员坦言。部分商家甚至会“好心”提醒未成年消费者，可以找成年的朋友代为购买。

——超市便利店“暗藏玄机”。除常见的电子烟品牌店外，一些开在校园周边的小超市也暗藏风险。记者调研发现，一些超市的柜台处有各种品牌的一次性电子烟出售，品名标注为“雾化棒”“雾化器”等。与市面上常见的可通过替换烟弹重复使用的电子烟不同，一次性电子烟包装简单，价格在三四十元不等，有多种颜色和口味，有的电子烟的烟杆上还有花纹和图案，十分新潮好看。

一名在校园附近销售一次性电子烟的店员告诉记者，会有穿着中学校服的学生前来购买电子烟，一些警惕性高的中学生还会把校服外套脱掉后再进店购买。“他们应该不是有烟瘾，就是买来抽着玩。”这名店员说。

——网络销售渠道“屡禁难绝”。从2018年开始，我国便针对电子烟行业出台了一系列监管措施，包括禁止网上销售电子烟等，2019年电子烟更是遭遇“全网下架”。记者在多个电商平台以“电子烟”“烟弹”为关键词搜索，发现已无相关结果。但是一些个人微信卖家仍然在网上进行电子烟交易。

记者与一名售卖电子烟的微信卖家取得联系，发现在实际交易中，卖家并没有询问记者年龄，也未要求记者提供身份证明。在该卖家的朋友圈中，常会出现“美女专属”等宣传语，并配有年轻靓丽的女性吸电子烟的短视频。记者在线下门店走访也发现，大部分门店都有线上销售渠道，通过添加店铺微信就可以进行线上交易。

今年7月，世卫组织发布了《2021年全球烟草流行情况报告》，指出尼古丁极易上瘾，对大脑发育有害，因此必须“更好地管制”电子烟，尤其要关注20岁以下吸电子烟人群。

报告显示，目前全球多个国家和地区已采取至少一项以下措施，包括禁止在公共场所吸电子烟，禁止电子烟的广告和推广，要求在电子烟包装上标注健康警示。近年来，我国对电子烟的管控也在不断升级。今年7月，为禁止向未成年人销售电子烟，四川开出首张罚单；近日，江西也开出首张电子烟广告罚单。

但电子烟对于未成年人健康的侵害还在继续。中国疾病预防控制中心发布的2019年中国中学生烟草调查结果显示，2019年初中学生听说过电子烟的比例为69.9%，电子烟使用率为2.7%，与2014年相比，分别上升了24.9个百分点和1.5个百分点。

天津市律师协会未成年人保护专业委员会主任付佳说：“根据《中华人民共和国未成年人保护法》，未成年人的父母或者其他监护人不得放任、教唆未成年人吸烟，其中包含电子烟。同时，烟、酒和彩票经营者应当在显著位置设置不向未成年人销售烟、酒或者彩票的标志；对难以判明是否是未成年人的，应当要求其出示身份证件。”

“电子烟对未成年人存在安全隐患，应进一步加大对向未成年人销售电子烟的打击力度。”付佳说。