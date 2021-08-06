促进白茶产业持续健康发展 福鼎举办“中国白茶之乡文学”采风活动

7月31日，由方圆杂志社、福建省作家协会、福建省茶业协会指导，福鼎市磻溪镇人民政府主办，福鼎市磻溪镇湖林村委会承办、福建周鼎兴茶业有限公司协办的新时代乡村抒写系列文学活动之“闽东之光，茶韵古镇，大美磻溪”——福鼎白茶之乡文学采风活动在福鼎市磻溪镇湖林村举办。据了解，本次活动旨在探索研究文化与茶产业，特别是茶文化与白茶产业的融合与一体化，通过白茶文化的推广来保护白茶产业，并促进白茶产业的持续健康发展。

据介绍，湖林村位于福鼎白茶核心产区磻溪镇，是福鼎市新农村建设示范村之一，2015年被列为“福鼎市美丽乡村”。湖林村生态环境优越，森林覆盖率达90%以上，海拔500至800多米，山势柔缓、云雾缭绕、土壤肥沃，是福鼎白茶品质优良的代表性区域。这里种茶历史悠久，茶文化底蕴深厚。上世纪五十年代，湖林村设有国营茶厂，新时代的湖林村有白茶精品街，茶叶品质稳定，一直以来都得到业内人士的认可。湖林村80%的农民从事茶叶种植或茶叶销售，该区域高品质的高山白茶促进了当地白茶产业的飞速发展，也给当地的农民生活带来了巨大的变化，是以茶产业振兴乡村的典型代表。

座谈会上，各地学者、专家、文化界人士围绕福鼎白茶产业进行发言，生产经营管理模式、品牌升级打造、现代茶园管理、生态有机茶、茶道、茶产业发展趋势以及茶产品营销成为交流的主题展开热烈讨论、交流。同时，会上还举办了“方圆诗社福鼎创作基地”揭牌仪式、黑龙江北大荒文创集团与福建周鼎兴茶业有限公司战略合作签约仪式，以及开展了“百年周鼎兴，白茶源头里”的茶会。