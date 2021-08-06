北京：健康码黄码、红码不得进火车站乘车

北京站工作人员核验进站旅客的健康码

北京站工作人员正在进行环境消杀

记者昨天从中国铁路北京局集团有限公司获悉，按照本市防控政策要求，从昨天零时起，北京地区各车站对进站旅客100%查验健康码，绿码通行，黄码、红码不得进站乘车。同时，针对各次进京（包括途经北京各站）列车，旅客到京前，对进京旅客健康码100%查验。

目前，北京各车站都在进站口加派了人员进行人工核验健康码，并通过广播提示旅客提前打开北京健康宝，健康码黄码、红码不得进站乘车。目前，重点站区会同铁路部门，在6个车站建立滞留区及专用通道，做好风险人员的防控工作，使其不与其他旅客混行；密接、次密接人员闭环转运、集中隔离；引导旅客有序疏散；不间断巡视，提示过往旅客戴口罩、不聚集，确保人员落实安全间隔。

此外，据城铁投公司消息，为做好车站疫情防控工作，自8月4日24时起，北京地区市郊铁路所有车站实行进站100%健康码查验，所有进站旅客必须持有健康码“绿码”方可进站乘车。旅客进站前需主动向铁路工作人员出示自己的健康码。

文/本报记者 王薇 刘洋 摄影/本报记者 杨益