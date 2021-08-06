棋牌室等密闭活动场所应关尽关

自7月28日首次报告京外疫情关联本地确诊病例以来，截至8月4日，本市已累计报告9例新冠肺炎感染者。当前形势下，本市防控政策进一步收紧。昨天下午，北京市第232场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京青年报记者从会上获悉，本市将进一步加强来（返）京人员社区（村）健康管理，对高风险地区已来（返）京人员，一律实施14天集中观察和7天健康监测。对于社区（村）非生活必需的棋牌室、麻将室、娱乐室等密闭活动场所，要“应关尽关”，暂停开放。

对高风险地区已来（返）京人员

实施“14+7”措施

昨天的发布会上，市疫情防控领导小组社区防控组办公室成员、市党的建设研究所所长王大广介绍了关于进一步加强来（返）京人员社区（村）健康管理的有关措施。这些措施包括，凡有病例发生地（市）全域来（返）京人员，或通过各种渠道得知自己可能是密切接触者、次密切接触者以及其他风险人群的来（返）京人员，务必第一时间主动向所在社区（村）、单位、居住宾馆酒店报告，自觉接受健康管理。

根据要求，本市对高风险地区已来（返）京人员，一律实施14天集中观察和7天健康监测。集中观察期间，应严格遵守集中观察点的各项管理规定，配合做好核酸检测和健康监测，避免出现交叉感染。对中风险地区已来（返）京人员，一律实施14天居家观察和7天健康监测；不具备居家观察条件的，一律实施集中观察。居家观察期间应严格遵守居家观察有关要求，做好家庭防护，做到足不出户。凡违反规定擅自外出的，一律转至集中观察点进行集中观察，引起疫情传播或者造成传播风险的，要依法追究法律责任。

对病例发生地区来（返）京人员

实施14天健康监测

王大广介绍，本市对有病例发生地区的所在地（市）全域来（返）京人员，按要求进行核酸检测，并实施14天健康监测。必要时，疾控部门还将根据相关地区实际风险情况确定管控时间和范围，动态调整防控措施，“我们将根据最新要求更新社区管控措施”。

根据要求，凡被确定为次密切接触者的，除本人按规定进行隔离观察外，共同生活和工作的人员按规定进行闭环管理，不得参加任何聚集性活动。其中，对居住在社区（村）的人员，一般实施7天健康监测。进行社区健康监测的来（返）京人员，要密切关注自身及共同生活人员健康状况，如出现发热、干咳、乏力等可疑症状，应及时向所在单位和社区（村）报告，并佩戴口罩就近到发热门诊就医。

王大广提醒，上述居家观察、集中观察、健康监测的期限，自离开风险地区或离开新冠病毒感染者、密切接触者等人员之日起算。

社区（村）棋牌室、麻将室等场所

要“应关尽关”

王大广介绍，本市将进一步严格社区（村）聚集性公共场所扫码登记、预约限流、佩戴口罩等防疫措施。对于社区（村）非生活必需的棋牌室、麻将室、娱乐室等密闭活动场所，要“应关尽关”，暂停开放。

此外，根据现行防疫要求，中高风险地区所在市全域人员限制进京，中高风险地区人员不得进京。首都之窗昨天发布提醒，如有进（返）京记录，请尽早登录北京“健康宝”进行核验行程，避开早高峰期扎堆，以免影响使用。如在微信、支付宝两平台北京“健康宝”绑定手机号不同，则两个手机号均需完成行程核验。