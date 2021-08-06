严查“三类场所”，疫情防控不留死角

近期北京市出现京外关联本地病例以来，城管执法部门和市场监管部门第一时间采取行动，全面排查重点场所、相关市场和企业疫情防控措施落实情况。据统计，7月29日至8月4日，全市城管执法部门已检查“三类场所”重点单位1.2万家次，主动发现、督促整改问题隐患1039起，执法公示问题单位124家次，并及时督促问题整改到位。（8月5日《北京青年报》）

本轮疫情的罪魁祸首德尔塔新冠病毒，具有病毒载量高、传播能力强、传播速度快的特征，所以在很短的时间内，就扩散传播到全国多地，感染人数骤然增多，对疫情防控工作提出了新挑战。众所周知，防控新冠疫情首要阻断病毒传播链条，需要加强公共场所的人流管控，杜绝人群聚集现象，严格落实戴口罩、量体温、查验健康码、一米线间隔、定时消杀等防疫措施，坚决不留防疫死角。

商务楼宇、商场超市、餐馆食堂等“三类场所”具有很多共性，都属于人流密集、出入频繁、服务人员众多、接触面广、封闭式环境的公共场所，一旦出现病毒感染者，就会在人群中迅速传播，并构成以点带面的扩散形势。近来，从各地疫情通报信息看，感染者和密切接触者大都出入公共场所，比如棋牌室、酒店、餐馆、演出会场等，这些公共场所也未严格落实防疫措施，导致病毒传播未受阻碍，是造成这一轮疫情迅速扩散的主要因素。

此前，我国新冠疫情防疫工作获得阶段性胜利，全国性疫情得到有效防治，个别地方虽然出现偶发病例，但都能及时发现，按照防疫部署控制住，没有出现大规模扩散疫情。这一方面说明我国疫情防控措施得当，防疫成绩可圈可点，另一方面也随着社会经济恢复性发展，各地的防疫思想有所放松，很多人不再遵守防疫要求，戴口罩、扫码测温等工作未严格落实到位，以致给病毒钻了空子。

可见，“三类场所”的防疫形势非常复杂严峻，乃是病毒传播的主要路径，需要保持高度的警惕性，加强管控监督工作。要树立防疫责任心，不断加大执法检查力度，挨个排查“三类场所”，加强薄弱环节整改，对发现的问题，第一时间予以纠正和处置，严格落实防控措施。对屡次整改不到位或情节严重、存在较大风险隐患的单位，用足用好执法公示等方式督促整改，并会同行业主管部门依法依规严肃处理。

北京市城管执法局副局长温天武表示，将进一步加大对“三类场所”的执法检查力度，紧盯重点地区、重点场所、重点环节，特别重点加强测温验码登记、员工健康监测、清洁消毒记录、人员佩戴口罩、“一米线”等问题的检查。针对检查发现的问题，现场要求责任单位立行立改，对问题突出、整改不力的单位，坚决予以执法公示。做好这些工作，是当前严格落实疫情防控各项措施，打赢这一波首都疫情阻击战的重点和难点所在。

织密防疫安全网，不留下任何死角，稳固“哨点”防疫效力，才能有效杜绝防控失误失守。除了“三类场所”之外，其他公共场所也要提高警惕，举一反三，绷紧疫情防控思想弦，主动对照防疫措施要求，认真检查自身问题，及时弥补防疫漏洞，加强对员工的管理工作，严格执行防疫规章制度，坚决避免形式主义。