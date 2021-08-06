香港各大商圈再现消费热潮

图为尖沙咀一商户推出消费券优惠吸引顾客。

中新社记者 李志华摄

据香港特区政府新闻公报消息，香港特区政府于8月1日起向约550万名完成电子登记的市民发放首期面值2000元（港币，下同）的电子消费券。连日来，电子消费券派发激发了港人的消费热情，各大商圈人头攒动，久违的消费热潮再现香港街市。

香港特区政府在今年初发布的财政预算案中提出，推出总值约360亿元的电子消费券计划，向每名合资格18岁或以上香港永久性居民和新来港人士（持单程证）分期发放总额5000元的电子消费券，以带动香港消费，加速经济复苏。此次面值2000元的电子消费券是该计划向市民发放的第一期消费券，市民可通过支付宝香港、“拍住赏”、八达通等四种方式领取消费。

“这么一算，市民手上合共有了额外110亿元的资金可按各自喜好去消费，使用范围宽广，吃喝玩乐、衣食出行均涵盖在内。”特区政府财政司司长陈茂波在网志中表示，今年初在敲定财政预算案措施时，正是出于对宏观经济状况的考虑，决定推出电子消费券计划，这是让最多市民受惠、最多商户受益，且资源可全数在本地经济中流转的举措。

“拿到了2000元消费券，我来这里买些花胶和煲汤料。”香港市民梁女士表示，消费券的推出有助于刺激本地消费，消费者、商家都很开心。她计划把消费券用于购买社区附近小商户的产品，帮助他们摆脱困境，支持地区经济恢复。

香港领展行政总裁王国龙表示，政府发放消费券后，市民消费欲明显增强。消费券发放后的首个周日，领展旗下商场时租泊车使用量达到2018年水平，反映商场人流量增加。“市民消费意愿提高，相信商户未来12至18个月都会感受到正面影响，商场及街市租户也将从中受惠。”

为配合特区政府推出的消费券计划，香港各大商场和零售商户推出一系列活动，通过赠券、打折等方式吸引市民消费。大型商场崇光百货推出5000元的购物现金券；有便利店抓住机遇推出优惠，在领取消费券的同时附赠20元的便利店现金券；香港移动通讯则推出限定优惠，各类手机将以低至8.5折的价格发售。据港媒预测，在电子消费券计划带动下，预计将有超过100亿元资金流入市场，能为香港今年的经济带来提振作用。

消费券还带动了香港电子支付的发展。在电子消费券计划引导下，4家储值支付平台近期共新增超过120万个消费者的账户，并增加逾2.8万个接受电子支付的商户。消费券派发首日，支付宝香港交易数目达到今年以来日均交易数目的2.2倍，单笔消费金额也平均较前7个月提升逾六成。支付宝港澳台总经理李咏诗表示，消费券首日交易表现超预期，反映在政府消费券的驱动以及合作商户的支持下，市民购买力明显上升，相信能发挥杠杆效应，为商户生意带来可观增长。

“电子消费券有助推动香港电子支付平台的深化应用，为香港经济下一阶段的发展，赋予更大动能。”陈茂波表示，目前消费券计划已来到正式使用的新阶段，电子消费券计划剩余消费券金额将于今年10月1日起分两批陆续向市民派发，希望此举能最大程度鼓励市民消费，提振香港经济。