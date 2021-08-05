郑州三次调整扩大封控区涉及78.47万人 市域外所有班线暂停

8月4日晚，郑州官方召开“郑州市新冠肺炎疫情防控”新闻发布会通报称，针对本轮新冠肺炎疫情，郑州三次调整扩大封控区，1118万人全部完成核酸检测，与病毒赛跑。

资料图：市民在一小区门前接受核酸检测。中新社记者 刘鹏 摄

自7月30日郑州市发现首例无症状感染者以来，至4日下午6时已累计感染101人。其中确诊16人，无症状感染85人。

为了与病毒赛跑，郑州市全员核酸检测。

通报称，截至4日16时，郑州市第一轮全员核酸检测采样人数1118万人，全部完成检测任务。目前，除初期单采单检排查出2名感染者外，第一轮全员核酸检测已筛查出确诊病例及无症状感染者99人。二七区第二轮全员核酸检测自8月3日15：00开始，截至4日18时，共采样88.5万人，已检测68.7万人，结果均为阴性。

同时，为了阻断疫情传播，郑州三次调整扩大封控区。

在7月30日划分封闭区、封控区、防控区的基础上，郑州官方于8月2日、8月3日、8月4日根调整扩大封控区范据新发现病例分布情况，三次调整扩大封控区范围。共涉及二七区12个街道办事处108个社区66.18万人、管城区4个街道办事处22个社区12.29万人，两区合计78.47万人。

为配合做好疫情防控工作，4日，郑州客运站、出租车均采取了相应措施：郑州交运集团所属客运站暂停发往市域外所有班线，市域内班次进行科学合理调整，旅客和驾驶员必须持有效核酸检测证明和健康码，方能进站上车。同日，郑州市交通运输局制定了郑州市出租汽车行业防疫措施，要求司乘人员必须加强自身防护，并施行落实乘客扫码登记制度，对于拒绝履行登记、健康信息非绿码的乘客将禁止搭乘出租车。(王登峰)