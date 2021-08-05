海口：暂停举办商业性演出和集聚性活动

8月4日，海口新海港，进入海南岛的旅客向工作人员展示行程码。 骆云飞 摄

海口市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部4日深夜发布通告称，进一步加强重点场所疫情防控工作，暂停商业性演出和集聚性活动举办，提倡家庭私人聚会聚餐控制在10人以下。

海口8月1日确诊1例省外疫情关联确诊病例(轻型)。海口市副市长凌云4日表示，可初步研判当前海口疫情形势整体平稳，但输入病例风险很高，且不能排除存在无症状感染者的情况，要继续绷紧疫情防控这根弦。

依据通告，海口暂停商业性演出和集聚性活动举办，暂停一切线下教育教学活动及培训等校内外师生聚集活动，减少各类非必要的聚集性活动。确需举办的大型活动、重要会议(50人以上)，要严格履行属地报批程序。倡导红事缓办、白事简办，提倡家庭私人聚会聚餐控制在10人以下。

通告要求各旅行社和在线旅游企业及时关注疫情动态，坚决杜绝组团前往高中风险地区旅游，不得开展前往高中风险地区的“机票+酒店”业务，也不得从中高风险地区揽客来琼旅游。导游带团过程中，严格落实在交通、住宿、餐饮、游览、购物等方面的疫情防控要求。各旅游景区要严格落实“限量、预约、错峰”要求，控制游客接待上限，确保游客信息可查询可追踪；严格落实扫码登记、测体温等要求，督促游客执行好“一米线”、佩戴口罩等措施。

通告要求，发热患者在发热门诊、发热哨点诊室需100%检测核酸。

通告提请市民减少非必要外出，非必要不出岛，尤其是不前往境外、国内中高风险地区及涉疫区(国内中高风险所在地级市、区，下同)。入境人员严格落实“14+7”管控措施。14天内有中高风险地区旅居史的，入琼后集中隔离医学观察14天，并按要求进行核酸检测。14天内有涉疫区旅居史的，凭48小时内有效核酸检测阴性证明通行。未持有核酸检测证明的，抵琼后在口岸进行核酸检测。

通告提醒广大市民不信谣、不传谣、不造谣，积极配合开展疫情防控工作。(记者 尹海明)