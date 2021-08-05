江苏扬州目前已有1个高风险和51个中风险地区

8月4日下午，扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布通告，扬州疫情风险等级调整：新增7个中风险地区。截至目前，扬州市共有高风险地区1个，中风险地区51个。

根据国务院联防联控机制《关于调整新冠肺炎疫情分区分级标准实施精准管控措施的通知》(国电发〔2020〕11号)要求，经扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部研究，自8月4日起，扬州市下列地区调整为中风险地区：1、扬州市广陵区湾头镇京杭社区运河东郡3期；2、扬州市广陵区汤汪乡杉湾花园社区杉湾花园4期；3、扬州市广陵区广陵经济开发区翠月嘉苑社区翠月花园小区；4、扬州市广陵区东关街道何园社区丁家湾如来柱(巷)8号；5、扬州市邗江区新盛街道新盛社区和美第小区；6、扬州市邗江区双桥街道卜桥社区农科所宿舍16庄台；7、扬州市生态科技新城泰安镇泰安社区新万福路88号。其他地区风险等级不变。(崔佳明 徐珊珊)