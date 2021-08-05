北京新增3例京外关联本地新冠肺炎确诊病例

8月4日0时至24时，北京市新增3例京外关联本地新冠肺炎确诊病例(昨日已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增1例境外输入无症状感染者。

确诊病例1：住址为房山区阎村镇天恒乐活城北区，为8月1日公布确诊病例亲属。7月22日与家人赴湖南省张家界旅游，7月28日由湖南省怀化市前往海南省三亚市旅游，7月30日乘坐南方航空CZ8804航班从三亚机场至北京大兴机场。7月31日社区将其作为湖南省张家界市返京人员进行居家医学观察，核酸检测结果为阴性；8月1日作为确诊病例密切接触者进行集中隔离医学观察，当日核酸检测结果为阴性；8月3日再次进行核酸检测，结果为阳性，转至定点医院。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月4日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例2：住址为房山区新镇千禧家园，为8月1日公布确诊病例亲属，具体行程与确诊病例1相同。7月31日社区将其作为湖南省张家界市返京人员进行居家医学观察，核酸检测结果为阴性；8月1日作为确诊病例密切接触者进行集中隔离观察，当日核酸检测结果为阴性；8月3日再次进行核酸检测，结果为阳性，转至定点医院。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月4日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：住址为朝阳区望京国风上观小区。7月30日乘坐南方航空CZ8804航班由三亚机场至北京大兴机场，与上述确诊病例乘同一航班。7月31日曾前往朝阳区大屯街道博世祥园小区、东湖街道博泰国际商业广场和望京街道万科时代中心某餐馆；8月1日按要求进行居家医学观察；8月2日作为确诊病例密切接触者进行集中隔离医学观察，核酸检测结果为阴性；8月3日再次进行核酸检测，结果为阳性，转至定点医院。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月4日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述确诊病例和境外输入无症状感染者开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

经综合研判，8月4日，北京市昌平区龙泽园街道龙跃苑二区、房山区阎村镇乐活家园社区确定为中风险地区。

疫情防控是当前全市上下的头等大事，各单位各部门要坚决扛起首都疫情防控这一重大政治责任，不折不扣落实“四方责任”，从严从紧落实“外防输入、内防反弹”各项要求，坚决堵塞漏洞，全面升级防控措施。

请市民朋友切实做到非必须不出境、非必要不出京，全市已确定的中风险地区及报告确诊病例所在街道和单位人员原则上不允许出京；目前仍在京外旅行的人员，要密切关注当地疫情进展及防控措施、列车和航班售票变化，建议尽早结束行程，并做好个人防护；来京、返京后要落实个人防控责任和义务，及时主动向社区(村)、单位报告旅行史，认真做好自我健康监测，配合做好相关防控工作；公共场所要严格落实测温、查证、验码、限流、佩戴口罩、保持社交距离、日常通风消毒等综合防控措施。暑期天气炎热，请市民朋友继续坚持科学正确佩戴口罩，减少聚餐聚会，减少在人员聚集的密闭空间久留，切实做好个人防护。