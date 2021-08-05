以色列口服新冠疫苗8月开始临床测试

如果有一种像药丸一样的新冠疫苗：没有针头，无需医疗专业人员注射，可以直接送至人们家中，是不是很便捷？据物理学家组织网近日报道，以色列药企奥拉梅德公司日前表示，该公司正努力实现这一目标，并准备在8月初开始其首次临床试验。

奥拉梅德公司首席执行官纳达夫·基德隆表示，全球仅15%的人口完成了新冠疫苗接种，而新冠疫情还远未结束，口服疫苗对发展中国家尤其具有吸引力，因为它能够减轻疫苗接种行动的后勤负担。此外，这种疫苗还可能增加富裕国家的接种人数——厌恶针头是导致人们对接种疫苗犹豫不决的因素之一，尽管这一因素经常被忽略。最近的一项调查发现，如果可以选择口服的话，此前拒绝接种疫苗的美国人中，有约1900万人会接种疫苗。口服疫苗的其他好处还有减少注射器和塑料垃圾、潜在副作用更少等。

尽管拥有很多理论上的优势，但成功的口服疫苗很少，因为活性成分在通过胃肠道后往往无法存活。基德隆表示，这需要设计一种能经受肠道高酸性环境的胶囊，现在他们已经克服了这一技术障碍。

此前，奥拉梅德公司为研制一种实验性的口服胰岛素开发出了这种技术。该公司科学顾问委员会成员、诺贝尔奖得主阿夫拉姆·赫什科研发出了这种胶囊，有一种高保护性涂层，可令其缓慢降解，还能释放被称为蛋白酶抑制剂（可阻止小肠中的酶分解胰岛素）的分子，以及一种有助于胰岛素进入血液的吸收促进剂。

奥拉梅德公司将这一胶囊技术用于口服新冠疫苗。此外，为引起免疫反应，该公司已经设计出合成的新冠病毒样颗粒，这些颗粒模仿了病原体的刺突蛋白、包膜蛋白和膜蛋白3个关键结构。

基德隆解释说，目前获批的大多数疫苗，包括辉瑞和阿斯利康的疫苗，都仅基于刺突蛋白。但随着新冠病毒的刺突蛋白发生变异，这些疫苗的防护能力会下降。而该公司的口服疫苗可以瞄准病毒的多个组成部分（包括变异较少的结构），能预防更多新冠病毒变异毒株。

该公司已经申请在多个国家展开试验，预计将于数周内在以色列开展首次临床试验。（记者刘霞）