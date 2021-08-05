服务全方位，托老院越办越好（身边的小康故事）

我今年76岁，来五福托老院两年了。你问我为啥来？来这养老舒服呗。绿化好、环境好，关键医养结合特好。养老照护、养老保健、康复训练、文化娱乐……在咱们院养老，享受的服务那是全方位。

大家都说老了有两怕，一怕生病，二怕孤独。在这，生病有大夫，遛弯儿有院友，我啥也不怕。

去年底体检，我发现自己得了胰腺瘤。孩子知道了，赶忙把我送进医院动手术。住院近一个月，出院后我就马上要求回到院里休养。为啥？手术的时候大夫给装了引流管，每天都得换药，孩子不懂，托老院这边专业。有一天，我的引流管突然直往外滑，吓得我是一动都不敢动。护工见着了，赶忙叫来院长。院长一来，我这心里就立马踏实了。她看了看，说是我这里边儿已经形成窦道，把引流管给顶出来了，快好了。这要搁家里，啥也不懂，不又得干着急、瞎折腾一通？

院里还给我们每个人床头都安上了呼叫器，一有问题就按铃，医护人员马上到。可住了两年了，我愣是一次没使上，他们过来得可勤快，还没等到按铃呢，人都来转好几圈了。

院子里还有个小菜园。菜园里西红柿、黄瓜、萝卜、茄子、生菜啥都有，都是我们这些老人自个儿种的。我每天和院友做完健康操，都得去看看。院友里有一个特别懂农作物的，每次去菜园都会介绍很多蔬菜种植的小知识，还有他们村里的一些趣事，特别有意思。

别看我们这些老人年纪都不小，心态可都年轻着呢。做操、看书、跳舞、打球……一天下来没少忙活儿。那新闻里说的“老有所依、老有所乐、老有所为”，咱这就是。

感谢国家和社会的关心支持，让现在的养老院越办越好，我们养老选择也多起来了。我住在这儿，享受的服务很多，但价格很优惠。国家按床位补贴到机构，我一住进来享受的就是“折扣”价，方便又贴心。院里生活充实，我心里踏实。孩子放心，我自个儿更开心！

（本报记者 邵玉姿采访整理）