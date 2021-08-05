精准对接供需 助推消费升级（点睛）

上半年，消费市场稳步恢复、持续回暖，品质化、多样化的消费需求与日俱增，升级类商品消费加快增长成为市场发展的亮点之一。

顺应消费升级趋势，充分激发超大规模市场优势和消费潜力，对于构建新发展格局意义重大。要进一步推动消费提质升级，还需不断深化改革，在供需两端同时发力。

在需求端，要有效挖掘需求潜力，精准匹配。借助互联网生态和更多新技术、新手段，实现人、货、场的数字化连接，以消费需求引导供给创新。在供给端，要提升供给体系对需求变化的适配性，努力增加高品质产品和服务供给。这既有赖于企业自身提质增效、积极创新，也离不开相关部门的监管和规范，改善优化消费环境，进一步激发消费活力。

未来，充分挖掘潜力，推动消费升级，还要久久为功。随着供给体系质量不断提升，消费者多层次、多样化的需求能够得到更好满足，消费对经济发展的基础性作用也将不断增强。

《 人民日报 》（ 2021年08月05日 13 版）