国铁集团：坚决杜绝不符合出行要求的人员进站上车

人民网北京8月4日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就进一步加强疫情防控有关情况举行发布会。国铁集团劳卫部副主任伍世平在会上介绍，针对近期国内多地出现的疫情，铁路部门结合当前的疫情形势，重点采取了以下措施：

一是全国火车站严格执行属地政府的疫情防控要求，坚决杜绝不符合出行要求的人员进站上车。

二是按照首都疫情防控要求，暂停发售南京、郑州等中高风险地区进京列车的车票。

三是推出免费退票措施，引导旅客合理安排行程，减少人员流动，降低疫情传播的风险。

四是继续加强站车防控，强化站车消毒通风，保持安全距离，引导旅客全程佩戴口罩。同时，加强应急处置，在列车上设置隔离席位，一旦出现发热旅客等情况，及时进行隔离消毒，并下交给地方防疫部门。

五是强化铁路保洁作业管理，坚持先消毒后清理的原则，严格作业标准和工作流程，加强保洁人员管理，防止交叉混岗作业，确保职工健康安全。

六是全面加强职工防护和健康监测。对铁路关键岗位、主要工种的人员，采取必要、管用的防控措施，维护铁路运行安全畅通。

铁路车站和列车上人员流动大，是疫情防控的重点部位。旅客如何做好个人健康防护，最大限度降低疫情感染风险？伍世平称，加强旅客自身健康防护，是阻断疫情传播的关键性措施。对于乘坐火车出行的旅客，一是要按照当地疫情防控部门的要求，配合做好测温及有关证明的查验工作；二是在旅行过程中要全程佩戴口罩，保持安全距离，减少人员聚集；三是出现发热、咳嗽等异常情况的，要立即向铁路工作人员报告；四是协助保持铁路站车卫生环境，共同营造健康、安全的旅行环境。