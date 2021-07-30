铁路南京南站、南京站现场核酸检测服务停止

据南京发布微信公众号消息为，贯彻“非必要不离宁”精神，进一步落实疫情管控要求，防范人员聚集风险，自2021年7月30日零时起，停止铁路南京南站和南京站临时核酸检测点现场检测服务。确需离宁的市民群众，请提前就近至市内医疗卫生机构进行核酸检测。

同时，有关方面对此措施进行了解答：

1、为什么不在两个车站现场提供核酸检测服务了？

随着疫情形势进一步严峻，现场检测排队人数较多、等候时间较长，无法满足“一米线”的防疫要求，存在人员聚集风险和防疫隐患，已不符合市防疫指挥部《关于进一步严格疫情防控工作的通告(第6号)》“重点场所要落实限流等管控措施”工作要求。综合考虑上述因素，决定不再提供现场检测服务，撤除临时检测点。

2、确需离宁人员到哪去做核酸检测？

希望大家继续坚持“非必要不离宁”，为全国疫情防控做出南京贡献和市民担当。确需离宁的，可以就近就便到已公布的73家医疗卫生机构进行核酸检测。大家可在工作时间(上午9点到下午5点)进行电话咨询、核酸检测。

3、这些医疗卫生机构多长时间能出具核酸检测证明？

市防疫指挥部已要求相关医疗卫生机构，设立专门通道，开展个人出行核酸检测服务，原则上12小时内出具报告，特殊情况不超过24小时(有大规模全员核酸检测筛查期间除外)。希望广大市民继续坚持“非必要不离宁”，尽量避免挤占珍贵的核酸检测资源。

全市防疫工作正进入关键时期，我们每一位市民都有义务和责任，做好自身防护，少出行不离宁，防止疫情外溢扩散风险。感谢广大市民群众的支持、理解和配合。