专家揭示患新冠后智力减退原因

罹患新冠后智力真的减退吗？患者被新冠病毒折磨得越痛苦，他们的智力减退就越严重——这是英国伦敦帝国理工学院科研人员分析了8万多个病例后得出的结论，并发表在《柳叶刀》杂志上。针对这一结论，俄罗斯研究人员做出了自己的分析。

莫斯科市心理学师范大学教育心理学系年龄心理学教研室副教授尤利娅·科切托娃及其同事玛丽亚·克利马科娃认为，在大多数情况下，由新冠病毒感染导致的认知障碍与大脑第一个结构——功能块的工作受到损害有关。此类损害表现为注意力的稳定性、分配和容量下降，记忆功能下降，思维过程惯性，疲劳加重和工作能力下降。观察新冠病毒康复患者的神经学家、临床心理学家越来越多地谈到这一点。

尤利娅·科切托娃称，神经学家指出，病毒可以影响作为智力的生理基础的中枢神经系统，从而可能引起长期的神经系统后遗症。在感染新冠病毒期间，肺功能受损可能导致认知功能下降和神经系统病变，脑细胞的氧气供应减少，这无疑会影响智力。

玛丽亚·克利马科娃认为，在病情恶化时，可能会发生更严重的神经系统障碍。病毒损害神经纤维，发生多发性神经病，后果可能是发生中毒性脑水肿。从心理学角度来看，这些问题与压力和恐惧有关，这种状况会导致神经官能症、高血压，并可能导致局部贫血。

两名俄专家表示，多项研究表明，新冠病毒大流行对人们的整体心理状态产生负面影响，增加焦虑、抑郁、慢性压力和创伤后应激障碍的发生。这些症状在罹患过这种疾病的人身上表现得尤为明显。众所周知，焦虑症和抑郁症患者的特点是伴随着认知功能受损，如记忆力减退、注意力难以集中。此外，病后机体的整体状况、长期后遗症、疲倦、极易困乏，亦促使智力活动下降。