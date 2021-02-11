用MECT为抑郁症患者“重启大脑”靠谱吗？

有网友表示，如果MECT可以抹去一些记忆，自己就选择去做。图片来自微博截图

近一段时间，“做MECT(无抽搐电休克治疗——记者注)可以抹除记忆”的截图在网上流传，有不少年轻人把这当作潮流，想通过MECT选择性遗忘一些痛苦的经历。甚至有人说自己不懂MECT的原理，也没有病，但“如果能忘了他，我愿意做”……

实际上，MECT不是用来忘记什么人、什么事的，而是用来治疗重度抑郁患者的，尤其是伴有精神病症状和有自杀倾向的抑郁症患者。

目前无法准确预估MECT影响认知功能的哪些方面

北京大学第六医院无抽搐治疗室主任黄文升告诉中青报·中青网记者，MECT是通过短暂适量的脉冲电流刺激大脑，促发大脑皮层广泛地放电，从而引起一系列神经生理、生化反应，患者的临床症状会随着治疗有所缓解。在开始给予电刺激治疗前，先通过静脉给予麻醉药、肌松药，使患者在没有明显抽搐的情况下完成治疗。治疗中，患者没有痛苦体验，更加人性化。“MECT真正的原理目前还不是很清楚，多为推测层面的归纳描述，大家可以将治疗过程形象地理解成‘电脑重启’。”

黄文升介绍，MECT在精神科临床应用广泛，会作为重度抑郁尤其是伴有精神病性症状或有自杀倾向的抑郁症患者的首选治疗方法，对于思维抑制、情感抑制、行为抑制等的改善，起效明显快于药物。一般情况下，治疗3～4次，大多数患者能改善抑郁的核心症状，消除自杀观念。其次，对极度兴奋、躁动、违拗、木僵、拒食等患者的治疗效果比较好。

黄文升告诉记者，患者在治疗4～5次后可能会出现记忆减退，但目前还没有证据或案例表明能“抹除坏的记忆，留下好的”。

治疗后，患者可能会忘记治疗期间的事情，出现不同程度的理解力、判断能力下降。“我们同行一致地认为，这是电刺激对大脑认知功能一过性的损坏，是可逆、可恢复的，多数患者在1～2个月就陆续恢复了。很多患者尽管在治疗期间记忆出现问题，但对后来的学习、记忆等功能不会造成持续性影响。”

黄文升表示，尽管MECT比较安全有效，因治疗造成死亡的病例很少，大概在5万～8万分之一。他提醒大家要理性地认识到人的大脑是非常复杂的，MECT和其他药物治疗一样会有不同程度的副作用，不能回避。目前无法准确预估MECT影响认知功能的哪些方面，每个人出现的情况不尽相同，影响程度也不同。

黄文升说，另外，还要考虑精神疾病患者本身病变对认知功能的影响，比如有些抑郁症患者情绪恢复后，记忆力却在相当长的一段时间内恢复较差，有些患者不能恢复到病前水平，这些都是疾病对认知功能的影响。有些患者还伴有焦虑情绪，会把这些方面的记忆减退也归结于治疗的副作用。

“MECT目前没有绝对的禁忌，有嗜铬细胞瘤、3个月内的心脑血管病变，还有腹主动脉瘤等严重躯体疾病的患者，要慎重考虑。对于这类重点患者是否以及如何治疗，要权衡利弊。比如，患者自杀观念特别强的话，不做MECT，时刻会实施自杀，危险性大，对于此类患者治疗的获益大于风险，这时候，我们就会考虑给患者做MECT。”黄文升介绍，对药物不耐受、不适合做药物治疗的患者，以及老年人、孕产妇、备孕的妇女，在必要时，经充分评估后，可以选择MECT。药物治疗效果不明显、各类难治的精神疾病患者也可以尝试此法。

区分抑郁情绪和抑郁症

有些人在网上自测得了抑郁症，想要做MECT。对此，黄文升表示，是否诊断为抑郁症，需要经过专业医生的评估。“心情不好的时候，很多年轻人会进行抑郁自测，到门诊的患者也有人做过自测，但就诊后，不是全部都被诊断为抑郁障碍。网上的自测题多为自评量表，容易操作，但主观性比较强，测试者对题的判断和理解可能有一些问题。”

黄文升介绍，严格来说，抑郁症发作的表现分为核心症状、心理症状和躯体症状。核心症状包括情绪低落，感到绝望、无助、无用；兴趣缺失，对任何事情，无论好坏，都不感兴趣；快感的丧失，无法从生活中得到乐趣。核心症状是抑郁症的关键症状，要达到诊断标准至少符合其中两条，并且持续两周以上。而确诊抑郁发作也有严格的标准，医生要对就诊者进行系统的心理测查评估和脑功能成像、脑电生理等检查，充分了解患者的病史，进行有效精神检查，作出综合判断。“因此，通过自测，觉得自己达到中度、重度抑郁，这是不全面的。大家情绪有波动的时候可以尝试自测，权当是免费的精神体检，但是如果持续心情不好、状态不佳，要及时就诊。”

黄文升提醒大家要区分抑郁情绪和抑郁症。“遇到不好的事情，短时间内有正常程度的情绪波动，是可以自己调整的。患者本人往往也可以将抑郁症的悲观体验与平时的失落、悲哀情绪区分开。日常生活中，如果家人出现程度比较重或者时间比较长的失落、情绪不好、乏力少动、兴趣减退、自责自卑、早醒、注意力不集中、记忆减退等等，建议到正规医院专业门诊就诊。”

这些技巧减压有效

日常生活中出现抑郁情绪怎么办？黄文升总结了几个减压小技巧，大家觉得难熬、压力大的时候，可以试试以下方法：

一、转变角度看问题。每个人都会面临不同程度、不同方面的压力，同样的压力，有的人能适应，并且将压力转化为动力，有人就觉得很煎熬。生活中的情绪状态，90%是由你对所发生的事情如何反应决定的，稍微转下头，就峰回路转。

正确释放压力。压力过大时要做好宣泄，比如击打、倾诉、对信任的家人朋友哭出来。

二、运动。运动会促使大脑释放脑啡肽等有益的生化物质。不限形式、随时随地动起来，经常到室外，尤其是开阔、阳光充足的地方做些有氧运动，缓解压力。

三、深呼吸。深呼吸可以提高血氧饱和度，降低情绪紧张度。

四、构建良好的人际关系。交往中保持阳光的心态，处事坦然，与家人、朋友、同事和睦融洽，构筑强大内心的外部支持系统。

五、劳逸结合。合理安排生活和工作时间，可以把生活中的事情分成四个象限，紧急重要的为第一象限，不紧急但重要的为第二象限，优先紧急但不重要的为第三象限，不紧急不必要的为第四象限，合理有序地去做，快乐工作、快乐生活。