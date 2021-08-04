现有疫苗仍有效，针对性疫苗在研发

日前，在外交部国际经济司主办的新冠疫苗合作企业对话会上，中国4家疫苗企业负责人表示，正在使用的疫苗对新冠病毒变异株仍然有效，针对变异病毒的疫苗研发也在紧锣密鼓地进行。

国药集团中国生物董事长杨晓明：

通过将已接种中国生物新冠灭活疫苗人群的血清，与多个新冠病毒变异株进行交叉中和实验后发现，中国生物新冠疫苗对包括德尔塔株在内的4种典型变异株都能实现交叉中和。换句话说，中国生物新冠疫苗仍能提供有效保护。

我们在密切观察新冠病毒的变异情况，也会及时调整疫苗研发以及生产供应的策略。中国生物针对南非发现变异株的灭活疫苗研发正在进行，目前正处在动物实验阶段。针对德尔塔变异株的灭活疫苗研发也在紧锣密鼓进行中。其他技术路线上，针对变异株的重组蛋白疫苗、mRNA疫苗研发也都在进行中。

国药集团生产的灭活疫苗从临床试验、紧急使用到附条件上市的免疫程序都是两针。在三期临床试验中已经包括了三针免疫程序的受试组，目前正在观察加强免疫的持久性和抗体水平，相关数据还未出炉。

科兴生物首席商务官杨光：

科兴目前已经获得德尔塔、贝塔和伽马株的样本，通过将接种科兴疫苗的受试者血清与不同病毒株进行中和试验，看到了显著效果。当前科兴疫苗在拉美地区已得到大规模使用，使用科兴疫苗的智利近期发表了真实世界保护力数据，显示在新冠病毒伽马毒株流行的地区，科兴疫苗有明显的保护作用，而德尔塔毒株的血清中和抗体研究也看到了与伽马毒株类似的结果。

科兴近期公布的一项二期临床试验中期结果显示，尽管受试者在接种两剂疫苗6个月后中和抗体水平下降，但两剂疫苗免疫程序产生了良好的免疫记忆，接种第三剂后能够迅速诱导强烈的免疫反应。接种第三剂后28天中和抗体滴度比第二剂后28天中和抗体滴度增加了3—5倍，且第三剂与第二剂间隔时间越长，增长倍数越高。但加强针应具体如何应用，需要结合不同国家不同的流行情况和前两针的覆盖率考量。从企业和一些研究者的角度看，还是要先达到前两针疫苗一定的覆盖率，再考虑接种第三针。

智飞生物副董事长蒋凌峰：

相比原始毒株，智飞疫苗对德尔塔等变异株的保护效力有一定程度下降，但差异很小。从实验室数据看，疫苗对德尔塔变异株的保护效果值得期待。对于现有新冠疫苗在真实世界中的保护效力，公司目前正在印度尼西亚、乌兹别克斯坦、厄瓜多尔等国进行国际多中心三期临床试验，具体数据仍待进一步披露。针对变异病毒的升级产品正在研发中，试验结果显示有比较乐观的保护效率，但仍需要在实际情况中进行分析。

智飞生产的重组蛋白新冠疫苗已在国内使用超过1.5亿剂次，开展大规模接种以来没有发生严重不良反应。目前智飞疫苗已经出口至印度尼西亚、乌兹别克斯坦等国，从获得的反馈来看，接种效果比较理想。

康希诺生物国际业务副总裁王鸿义：

目前全球三期临床数据表明，康希诺新冠疫苗总体保护效力为65.7%。从目前进行的中和抗体交叉实验结果来看，疫苗对突变株有保护作用。康希诺生产的新冠疫苗已于今年2月在国内获批附条件上市，在国家的统一调配部署下逐步在全国推广接种。此外，还在墨西哥、巴基斯坦、匈牙利、智利、阿根廷等多国获得紧急使用授权。

我们将密切关注病毒变异情况以及观察疫苗的免疫持久性和对突变株的保护效果。一旦发现有逃逸疫苗保护力的突变株出现，我们的腺病毒载体技术路线具备快速产业化能力，可迅速研制生产出针对新病毒株的产品。

近日，由军事科学院陈薇院士团队和我们公司团队合作研发的雾化吸入接种5型腺病毒载体新冠疫苗在国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表I期临床研究数据，研究显示，雾化吸入用重组新冠疫苗具有良好的安全性、耐受性和免疫原性。

一剂雾化吸入用疫苗仅需肌肉注射疫苗剂量的1/5，产生的免疫反应水平与肌肉注射相当。肌肉注射重组新冠疫苗后第28天进行雾化吸入加强免疫，可以诱导产生高水平中和抗体。较于注射式新冠疫苗形成的细胞免疫和体液免疫，雾化吸入用疫苗可以诱导人体产生黏膜免疫，在病毒入侵的第一道关口预防感染和阻断传播。接种者不需要“打针”，只需通过雾化吸入设备将疫苗吸入呼吸道及肺部，从而获得黏膜免疫、细胞免疫、体液免疫“三重保护”。