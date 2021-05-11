北京市近1500万人接种新冠疫苗

目前北京市已有近1500万人接种了新冠病毒疫苗。记者从昨天举行的全国新冠病毒疫苗接种工作经验现场交流培训班上了解到，本市18岁及以上人群接种率达到76.71%。

截至昨天9时，全市累计接种疫苗2661.82万剂，累计接种人数为1493.54万人，其中1168.28万人已完成两剂接种，18岁及以上人群接种率达76.71%。大兴区、顺义区、东城区、经济技术开发区等11个区18周岁及以上人群接种率超过80%，朝阳区、海淀区累计接种人数超过200万人。

本市60岁及以上人群接种184.12万人，第一剂疫苗接种率为49.59%，90岁及以上人群接种2767人，最大接种者年龄超过100岁。全市医疗卫生、住建、城市管理、邮政快递、旅游景点、星级酒店、商业服务等系统行业接种率超过90%。

本市建立了以大中型临时接种点为主，固定接种点和上门服务为补充的接种服务模式。以街镇为基础，以大型体育馆、会展场馆等大型接种点为支撑，全市设置了389个场所作为临时接种点。按照每天接种200人设置一张接种台，每张接种台匹配定量的医务人员，形成精准化、单元化配置。做到种前有计划、种中有标准、种后有监测，全面提升接种的科学化和规范化水平。

本市科学配备医护人员及设施设备，坚持以各区医务人员为主力军，市级医务人员为突击队。共配备接种人员16308人、医疗救治人员3076人、急救车228辆、接种台2200余个，保障接种高效运行，全市日接种能力达40万剂以上。

全市疫苗接种点实现6个功能区视频监控全面覆盖，6300余个摄像头全部接入指挥调度平台，视频数据调度通道高效运转。疫苗接种实现健康问询、知情同意、接种、观察、留观结束、医疗救治、疫苗冷藏存储、急诊转运8个关键环节全过程无死角实时监控。此外，为给市民提供便捷的接种服务，东城、西城等9个区先后使用疫苗“移动接种车”50余辆；大兴、昌平、怀柔等区开设接种“夜场”；海淀、石景山等区则开通了免费“爱心巴士”接送服务措施。（记者 孙乐琪）