新冠病毒溯源不应政治化

7月16日，世卫组织提出所谓新冠病毒溯源第二阶段计划，要求对中国武汉病毒研究所等地进行二次调查。7月22日，国务院新闻办举行新闻发布会，国家卫生健康委副主任曾益新明确表示，我们反对将病毒溯源政治化，不可能接受这样一个溯源计划。

新冠病毒溯源第二阶段计划有违科学原则。第二阶段计划与此前世卫组织发布的新冠病毒溯源联合研究报告的结论和建议明显不符。第一阶段的病毒溯源工作在中国全力支持配合之下，由美、英、德、日、澳等国专家组成的国际专家组，经过专业论证，一致得出“实验室泄漏极不可能”的结论。这一结论发布以来得到越来越多的证据支持，已经成为学界共识。第二阶段调查本应是第一阶段调查结论的延伸，但世卫组织却在缺乏实际根据的情况下突然改变结论，仍将“中国违反实验室规程造成病毒泄漏”作为调查重点，刻意忽略了此前联合调查报告中强调的全球早期病例等重要调查方向。2019年7月，美国最大的生化武器基地德特里克堡为何突然关闭，这与同时期在美国暴发的不明原因呼吸道疾病和大规模“电子烟肺炎”有何关系？美国国立卫生研究院2020年年初在全美多地采集的血液样本中至少9份被检测出新冠抗体，这说明什么？特朗普说从2020年1月11日起，美国就启动了新冠疫苗研发，毒株从哪里来的？这些重大疑点都应作为重要的调查方向列入第二阶段病毒溯源计划，否则违背了实事求是的科学原则，不利于全面客观地进行病毒溯源。

新冠病毒溯源第二阶段计划缺乏合作精神。第73届世卫大会决议明确要求，世卫组织总干事继续与成员国密切合作，查找病毒的动物源头和向人类的传播途径。这意味着制定下阶段溯源工作计划，世卫组织应尊重成员国主体地位，与之充分协商，并达成一致，但是这份调查计划的制定过程却对中国缺乏应有的透明度，更缺乏中国的深入参与，有单边主义的倾向。在全球疫情仍没有得到根本性缓解的形势下，世界各国理应携手共同抗疫，个别国家却妄图利用病毒溯源问题打压中国，破坏了世界各国团结互助的氛围。现在这份计划已经不仅遭到中国的拒绝，还受到世界各国抵制。截至25日晚，60个国家致函世卫组织，认同第一阶段溯源研究成果，反对溯源政治化图谋。如果美国一味“施压”，执意拉拢相关国家形成针对中国的“甩锅联盟”，势必加剧国际社会的分裂，不利于全球抗疫人类命运共同体的形成。

造成科学原则与合作精神丧失的根本原因，在于此次病毒溯源计划的制定受到了政治干扰。这份病毒溯源计划制定前后，一直伴随着或明或暗的政治干扰。为了推卸抗疫失职责任，制造围堵中国的国际舆论环境，美国政府反复炮制散播“武汉病毒研究所泄漏新冠病毒”的论调，这份病毒溯源计划明显是在某种压力下对这一论调的呼应。计划制定过程存在的主要问题是中国作为世卫组织成员的知情权没有受到应有的尊重，有暗箱操作之嫌。如美国首席传染病专家福奇所说，美国将新冠肺炎疫情政治化已经不是什么秘密了。英国政治和国际关系分析专家汤姆·福迪则直言，美国编造了新冠肺炎疫情溯源阴谋论，并不断政治化新冠病毒溯源问题，将罪责强加给中国。这些揭露美国的声音并不孤单，越来越成为世界公议。近日CGTN智库用中文、英语、俄语、法语、西班牙语和阿拉伯语发起的网络投票显示，全球高达80%的人认为新冠病毒溯源问题已经被政治化，病毒溯源应当在全球多点多方位立体开展。

中国拒绝新冠病毒溯源第二阶段计划，正是为了抵制新冠病毒溯源问题政治化，维护病毒溯源工作的良好环境，让其在公开、透明、科学、合作的基础上进行。常欺人者必自欺，常助人者人助之。面对新冠病毒和政治干扰的双重侵袭，唯有加强多边合作，坚持科学精神，才能形成全球抗疫的人类命运共同体，团结一致战胜疫情。(作者：张锐，系国防大学军事文化学院教员、国防大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特聘高级研究员)