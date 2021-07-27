酒店平台价格监管需加强

如今，不少网络平台提供酒店预订服务，极大方便了消费者外出旅行。但有消费者发现，同一家酒店客房在不同平台上价格不一样，跟酒店直接办理入住的价格有时也不一样。有人解释称，酒店预订价格不同缘于成本不同，比如酒店在某些平台投放广告多，宣传成本会计入价格，造成价格差异。

市场经济中，由于平台之间存在竞争，同一时间同一酒店在不同平台出现价格差异，多数消费者也能理解。但如果价格差距较大，就让人有些难以接受了。对此，无论是酒店、代理商还是网络平台，不管是消费者还是监管者，都应该采取相应措施，防止损害消费者权益的现象出现。

酒店要理性选择合作商，防止合作商提前恶意占房间，然后再高价卖给客人；也要及时更新所有平台价格，确保同一酒店同一客房在不同平台价格差异不大。只有如此，才能维护酒店形象。

目前，不少酒店与平台并非直接合作，而是通过合作商或者供应商。中间商要加强自律和规范性操作。同时，平台要对合作商加强监督，酒店要用合同约束合作商，否则中间商会让酒店和平台陷入被动。

对消费者来说，不要轻易相信某个平台的酒店预订价格，应当通过多个平台多个渠道进行比价，避免花冤枉钱。

同一酒店客房在不同平台预订价格相差数倍，是否触犯价格法律法规，需要引起监管者高度重视。一般来说，价格相差不大是正常现象，因为存在成本、竞争等因素，但如果价格相差数倍让消费者多花很多冤枉钱，就需要从法律角度进行审视。对于这种现象，有关部门应加强监管。（冯海宁）