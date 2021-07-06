不同平台预订同天同房型酒店 为何价格有差异？

日前，有游客表示，在网上预订的酒店，办理入住时却发现比酒店定价高出很多。为此，北京青年报记者进行实验对比发现，不同平台预订的价格各不相同，同天同房型差价最高在300元以上。专家分析称，酒店价格长期实行动态定价，其定价是酒店、OTA、供应商等长期博弈的结果，不同渠道按照自身情况会有差异，因此酒店价格可能不同。目前来看，价格最低的还是大型OTA平台，因为其流量较大，议价权较高，而酒店的会员待遇也只能在房间升级、延迟退房等方面有差异。不过，各平台的价格一般不会差距过大，否则就违反酒店业内维护定价公平合理的条目，也会侵害消费者权益。

记者对比

不同平台同天同房型价格有差异

北青报记者以2021年7月27日至7月30日、三亚半山半岛洲际酒店和三亚山海天JW万豪酒店为例，查询了两家酒店最低价格房型(分别为水景房、鹿林阁)及最低价海景房型(分别为海景房、临海轩)的价格。

结果发现，以三亚半山半岛洲际酒店水景阁豪华水景房价格来看，携程1453元、去哪儿网1512元、马蜂窝1530元、飞猪1580元、同程艺龙1532元、booking 1573元、官网会员价1453元。对比来看，价格波动在130元，最低价为酒店官网会员价及携程价格。

以三亚半山半岛洲际酒店海天阁豪华海景房价格来看，携程1668元、去哪儿网1765元、马蜂窝1790元、飞猪1813元、官网会员价1668元、同程艺龙1758元、booking 1987元、穷游网1987元。对比来看，价格波动超过300元，最低价为酒店官网会员价及携程网。

以三亚山海天JW万豪酒店鹿林阁豪华双床房价格来看，携程980元、去哪儿网928元、马蜂窝1139元、飞猪1072元、途牛1248元、同程艺龙957元、booking 1153元、官网会员价919元。对比来看，价格波动超过200元，最低价格为酒店会员价。

以三亚山海天JW万豪酒店临海轩豪华海景双床房价格来看，携程1020元、去哪儿网1139元、马蜂窝1142元、飞猪1278元、同程艺龙1142元、booking 1347元、酒店官网1096元。对比来看，价格波动超过250元，最低价是携程网。

专家释疑

互联网平台改变了酒店定价体系

对此，北京都季酒店管理有限公司总经理祖长生对北青报记者解释称，不同酒店的价格不同，涉及到两个概念，一个是“定价权”，一个是“动态定价”。其中定价权从根本上说是酒店的，但在互联网出现后，目前有三种定价模式：一是酒店自己保留定价权，二是OTA在线旅游平台掌握部分定价权，三是旅游公司等代理商自行定价。

“我们以OTA平台为例，OTA的后台，对合作酒店是直接开放的，他们可以自行修改定价，平台不参与，这是一种情况。还有一种情况，是酒店与平台之间有协议，平台根据酒店提供给他们的底价再去定价。”祖长生说。

因为酒店基本都是预付制，因此在预付制上，又有两种模式，一是底价制，比如酒店以1000元的底价将房间提供给平台分销，平台根据市场竞争、收益管理进行定价，可以卖1100元，也可以卖1200元，酒店就不再参与。目前很多代理商都是这样的模式，而如果区域位置不太好的酒店或在需求淡季，代理商可能会以很低的价格打包拿走一批酒店的房间，通过自行定价出售来赚取差价。二是佣金制，不管酒店定价多少钱，平台只从中抽佣金。目前，很多的OTA平台会采用这种模式。

他说，看似都是平台，但不同平台之间能拿到的酒店价格也不同，“由于酒店和不同的OTA平台合作的深度不同，那么给他们的价格待遇就不同。比如在A平台上，可以给这家酒店更高的排名、曝光率和流量，但条件是我的卖价要低于其他平台，那么，酒店在B平台就不能再以这样的低价出售了。”

而“动态定价”则是说，酒店的价格并不固定，酒店和平台会根据库存、需求等因素，及时调整价格。祖长生解释称：“从收益管理角度，动态定价是符合商品经济交换规律的。需求会产生一定的溢价，当酒店产品没有变，由于需求变了，价格就会发生变化。而这个变化的时间是随时的。”他表示，比如今年五一，一些酒店的价格因为过高而被监管部门约谈，这就是因为旅游需求爆发，导致价格的变化幅度太大，超出了合理需求溢价的范畴。

消费支招

参照订票条款来“维权”

“这个问题在酒店行业是比较成熟和稳定的了，酒店的定价是动态变化比较大的。强势的渠道会争取一个最低价的合作，一般来说酒店也不会扰乱价格体系，因此，很多OTA的价格是最低的。其次，酒店也会在博弈关系当中追求渠道的多元化，避免被某个平台进行价格绑架。因此，有时候酒店会给会员价格、旅行社包房价格等线下客户的价格，也会比较低。但是，酒店的会员价格，一般来说也不会低于OTA价格的展示价。”北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋告诉北青报记者。

杨彦锋表示，这是由现阶段我们国家OTA相对于单体酒店的强势地位来决定的，因为现在这些大酒店的集中度还远远不够。酒店给予自己的会员待遇只能从其他方面来体现，比如延迟退房、赠送饮料、房型升级等，但是不可以在价格上打乱这个体系。目前，酒店会员制做得比较好的是华住集团、锦江集团等，他们成功地通过自营渠道获取了大量客源，有效地对抗了大型OTA平台，维护了自己的价格利润空间。

“如果你在OTA平台订票后，发现其他平台更便宜，那要参照自己的订票条款，哪些可以退、哪些不可以，因为OTA和酒店之间已经进行了多年的博弈，关于退改的规则和方式都是比较全面和完备的。”杨彦锋表示。

“华住集团的董事长曾经说过，‘整个OTA行业赚的钱比酒店都多。’因此，在目前的市场格局下，平台佣金和酒店利润空间之间的斗争是一直存在的，随着酒店自身渠道能力的建设，或者品牌集中度的提升，会拥有更好的议价权。但在目前来看，还是OTA要占优势，因此酒店也会承担一定的佣金。此外，大平台之间也会因为彼此以及与大供应商群体之间的竞争，而控制佣金水平，以保持一种平衡的关系。”杨彦锋说。（记者 温婧）