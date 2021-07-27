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线上点餐消费也要提倡“光盘”（来论）

安徽合肥  高国春

2021年07月27日08:30 来源：人民网－人民日报

　　为推动反食品浪费法贯彻实施，不久前，国务院食品安全办等五部门联合发布公告，其中就遏制线上餐饮浪费进行规定，明确要求餐饮外卖平台以显著方式提示消费者适量点餐、理性消费。

　　近年来，线上点餐这一消费模式持续扩张。报道称，我国外卖用户规模已接近5亿人，外卖产业有望发展成万亿级别规模市场。不同于线下堂食，消费者很难直观感受外卖食物的分量，点得过多、不合自己口味，就容易造成浪费。此外，有的商家常常使用“凑单满减”等方式诱导消费者超量点餐，造成餐饮浪费，亟待规范。

　　厉行勤俭节约，不分线上线下；反对餐饮浪费，离不开各方共同努力。餐饮服务经营者应切实承担起反浪费的主体责任，提升餐饮供给质量，合理确定数量、分量，提供小份餐等规格供选择；平台应以显著方式提示消费者适量点餐，宣传倡导节约健康的消费习惯；监管部门也应严厉查处各类浪费食品的违法违规行为。此外，作为消费者，每个人都要身体力行，将“光盘”理念内植于心、外化于行，让线上餐饮节约消费蔚然成风，推动线上“光盘”取得实效。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月27日 07 版）

(责编：张文婷、杨迪)


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