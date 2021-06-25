治理食品浪费可操作才能见实效

【网言】

近日，国务院食品安全办、教育部、商务部等五部门联合发布《关于贯彻实施〈中华人民共和国反食品浪费法〉有关事项的公告》（以下简称《公告》），督促食品生产及餐饮服务经营者及单位食堂、食品检验检测机构等主体加强作为、创新举措，依法严厉查处各类浪费食品的违法违规行为。《公告》相关内容一经公布，引发网友热议。

“节约粮食，从小做起”是一句耳熟能详的口号，但很多人在认识和行动上还没跟上趟。以外卖平台为例，入驻商家希望扩大营业额本无可厚非，但刻意使用“凑单满减”等方式诱导顾客超量点餐有违绿色消费的初衷。对此，《公告》对外卖平台的消费提示做出明确规定，从细节入手也是为了让消费者时时观照自身行为。我们期待，相关主体守土有责，探索更多“微创新”，帮助养成更健康的消费、生活习惯。未来，各地各部门还应制定更多可操作办法、程序性条款，从而更好实现立法初衷，让法律效果与社会效果统一起来。今年四月反食品浪费法施行后，江苏南京开出首张反食品浪费法罚单、广西一学校食堂过度挑选菜叶被勒令整改等事件引发关注。正如《公告》所强调，进一步加大监督检查力度，让严厉查处浪费行为成为常态，我们就能不断提高制度执行力，推动早日形成不想浪费、不能浪费、不敢浪费的社会风气。（原载于人民网 作者：郑岩 摘编：刘朝）