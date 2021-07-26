广东珠海全市全员核酸检测 对部分地区实行封闭管理

据珠海发布微信公众号消息，根据广东省新冠肺炎防控指挥办《关于印发广东省应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分级防控工作指引的通知》，结合当前珠海市疫情防控工作情况，为进一步加强珠海市社会面精准防控工作，切实保障人民群众生命安全和身体健康，现将有关疫情防控工作通告如下：

一、对香洲区吉大街道光大国际贸易中心、君悦来酒店、贵州歪菜馆、老川坊餐馆采取封闭管理，实行“封闭隔离，足不出户，服务上门”管理措施(暂定14天，具体视疫情防控情况动态调整)。

二、将香洲区吉大街道海滨南路以西、园林路以北、景乐路以东、吉星一巷以南、景园路以东、吉大路以南、光大国际贸易中心西北方向小巷至海滨南路(不含光大银行)所划定范围为封控区域，从7月26日凌晨6点起实行“只进不出，严禁聚集”管理措施，原则上每户限定人数在指定时间外出购置保障物资(暂定7天，具体视疫情防控情况动态调整)。

封控区域示意图

三、将香洲区海滨南路以西、景山路以东、九洲大道以北作为警戒区域，实行“两点(居住点-工作点)一线，非必要不离开”管理措施。

四、将香洲区全区作为监控区域，加强重点人群、重点场所监测与管理。

五、在7月27日24时前完成一轮全市全员核酸检测。

六、做好封闭封控区域物资保障，实行生活必需品点对点配送。

七、倡议全体市民少聚集、少流动、戴口罩、勤洗手、保持社交距离、做好个人防护。