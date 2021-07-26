疫情反弹下疫苗接种放缓 福奇：美国抗疫处于错误方向

综合报道，美国新冠疫情近期持续反弹。美国传染病学专家福奇25日表示，由于美国疫苗接种速度放缓，美国在对抗德尔塔变种病毒带来的新一轮疫情方面走在“错误的方向”。

美国单日新增病例超5万

福奇：我们正把自己置于危险之中

福奇就美国的新冠确诊病例激增发出新的警告，特别是在一些地区，尽管德尔塔变种病毒迅速传播，人们仍然拒绝接种新冠疫苗。

福奇说：“全国50%人口没有完全接种新冠疫苗。这是个问题。”他说：“我们正把自己置于危险之中。”

美国的住院和死亡人数远低于2020年冬天时的峰值，但在部分地区，新增确诊病例数急剧上升。在这些地区，人们仍对接种新冠疫苗的必要性、安全性持有怀疑，并抵制政府对接种新冠疫苗的建议。

7月24日，美国增加5.1万多例确诊病例，比过去两周上升了172%，最近几周每天都有超过250人死亡。

从目前的情况来看，美国疾控中心(CDC)的数据显示，49%符合疫苗接种资格的美国人，接种了新冠疫苗。

但民意调查显示，多达80%未接种新冠疫苗的美国人表示，无论多少官员敦促他们接种疫苗，他们都很肯定不会接种疫苗或者不太可能接种疫苗。

福奇支持口罩强制令

这些人或需接种疫苗加强剂

福奇说：“我不确定是否会出现最坏情况，但不会是好的情况……我们走在错误的方向，就像我们有两个美国。”

福奇也表示免疫力较弱的美国人最终可能需要注射新冠疫苗追加剂。他说：“那些进行肝脏移植、癌症化疗、患有自身免疫性疾病、以及接受免疫抑制剂治疗的人。如果要注射第三剂追加疫苗，他们将是最先接种的弱势群体。”

福奇引用最近的研究表明，一些已接种疫苗人的免疫力可能减弱。他说，美国卫生官员正在审查数据，以确定何时可能需要加强免疫。

此外，福奇还支持洛杉矶和圣路易斯的决定，无论疫苗接种情况如何，都重新实施口罩令。他说，地方政府有权酌情评估并推出适合当地情况的规则，并说这些城市的行动与疾控中心的建议并不矛盾。

报道称，社区的病毒传播率越高，就越可能出现能突破疫苗保护的案例。流行病学家高德表示，目前美国德尔塔变种病毒病例激增的情况就像在赛车道上开车一样需要更多防护，戴口罩就是在风险高的情况中提供多一层保护。

还有专家建议，按照社区的新冠住院率来决定是否强制居民戴口罩。