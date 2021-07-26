台风“烟花”继续影响华东：内蒙古中东部黑龙江西部有较强降水

中新网7月26日电 据中央气象台网站消息，受今年第6号台风“烟花”影响，浙江中北部、上海、江苏中南部和东部、安徽东南部等地有大到暴雨；内蒙古中东部、华北北部、吉林西北部、黑龙江西部、西北地区东部以及川西高原、云南南部等地的部分地区有大雨或暴雨。

台风“烟花”继续影响华东

今年第6号台风“烟花”的中心今天早晨5点钟位于浙江平湖与上海金山交界处东南方向大约25公里的杭州湾水面上，中心附近最大风力12级，中心最低气压为975百帕。预计，“烟花”将以每小时5～10公里的速度向西偏北方向移动，将于今天上午在浙江平湖到上海金山一带沿海再次登陆，之后强度逐渐减弱，28日将转向东北方向移动，30日移入黄海海面。

受“烟花”影响，26日8时至27日8时，台湾海峡北部、黄海中部和南部、东海大部、长江口区、杭州湾、江苏东部、上海、浙江东部、福建北部沿海将有6～7级大风，阵风8～9级，其中东海西北部、黄海西南部、浙江东北部沿海、长江口区、杭州湾、上海沿海、江苏沿海的风力有8～9级，阵风10～11级，局地海域或地区风力可达10～12级，阵风12～14级。浙江中北部、上海、江苏中南部和东部、安徽东南部等地有大到暴雨，其中，浙江北部、上海、江苏东南部、安徽东南部等地的部分地区有大暴雨，浙江北部等地的局地有特大暴雨。中央气象台7月26日06时继续发布台风橙色预警和暴雨橙色预警。

内蒙古中东部黑龙江西部等地有较强降水

未来三天，内蒙古中东部、华北北部、吉林西北部、黑龙江西部、西北地区东部以及川西高原、云南南部等地的部分地区有大雨或暴雨，上述部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风和冰雹等强对流天气。

未来三天具体预报

7月26日8时至27日8时，浙江中北部、上海、江苏中南部和东部、安徽东南部、内蒙古东部、黑龙江西部、云南南部、海南岛南部、西藏东南部、川西高原以及陕西南部等地的部分地区有大雨或暴雨，其中，浙江北部、上海、江苏东南部、安徽东南部等地的部分地区有大暴雨，浙江北部等地的局地有特大暴雨。华东沿海等地部分地区有6～7级风，阵风8～9级，台风中心附近风力可达10～12级，阵风12～14级。

7月27日8时至28日8时，黄淮东南部、江淮中东部、江南东北部、华南东南部、河北南部、内蒙古东北部、西藏东南部等地部分地区有大雨或暴雨，其中，上海、江苏南部、安徽东南部、浙江西北部等地部分地区有大暴雨。江苏、安徽北部、上海等地部分地区有6～7级风，阵风8～9级。

7月28日8时至29日8时，华北东南部、黄淮中部、江淮中东部等地部分地区有大雨或暴雨，其中，山东南部、江苏中北部、安徽北部、河南东部等地部分地区有大暴雨，局地特大暴雨。安徽北部、江苏北部、山东南部、河南东部等地部分地区有6～7级风，阵风8～9级。