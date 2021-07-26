二次检测结果表明：新冠病毒2019年10月已在意大利传播

综合英美媒体近日报道，意大利和荷兰研究人员对在意大利采集的血液样本进行重新检测后得到的结果显示，新冠病毒可能早在2019年10月就已在意大利传播。

据英国《镜报》网站近日报道，意大利癌症研究所（ICI）的研究人员去年11月发表论文称，他们对959名接受过肺癌筛查的人的血液样本进行检测后发现，其中111人的新冠病毒抗体检测结果呈阳性，其中发现存在免疫球蛋白抗体（IgM）的样本的最早采集时间是2019年10月。由于一个人产生病毒抗体需要两周时间，表明当时新冠病毒或已在意大利传播。而意大利首例新冠肺炎确诊病例的报告时间是2020年2月21日，患者生活在意大利北部米兰附近的一个小镇上。

美国《华盛顿邮报》近日报道称，世界卫生组织随后要求ICI作出进一步澄清。应此要求，样本被送往意大利锡耶纳VisMederi实验室和荷兰伊拉斯谟大学重新检测。这两家实验室重新检测了29份原始样本以及2018年采集的20份对照样本，发现原始样本中，有3份新冠病毒抗体检测结果呈阳性。

研究人员之一乔瓦尼·阿波罗内对英国《金融时报》记者说：“重新检测的结果表明，我们之前在无症状患者中报告的情况可能是新冠病毒在意大利早期传播的信号。如果这一结果得到证实，将解释2020年意大利有症状病例激增的情况：新冠病毒或某种更早的形态，早已在悄无声息地传播着。”

《镜报》指出，锡耶纳大学研究人员对抗体进行重新检测后发现，有6份样本中的抗体能够杀死新冠病毒，其中4份样本的采集时间可以追溯到2019年10月。

《华盛顿邮报》称，这并非第一次有证据表明，在世界首次对这种新疾病发出警报前几个月，新冠病毒就已经在全球传播。2019年11月和12月，研究人员就在意大利和法国发现了新冠病毒抗体。对常规献血的研究结果表明，新冠病毒早在2019年12月13日就在美国出现。（记者刘霞）