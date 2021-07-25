印度暴雨已致125人死亡 莫迪：正向受灾群众提供援助

据路透社报道，24日，印度救援队艰难地穿过厚厚的淤泥和废墟，抵达数十座被淹没的房屋。暴雨在当地引发山体滑坡等事故，造成的死亡人数已上升至125人。

专家称，印度马哈拉施特拉邦7月遭遇了40年来最严重的降雨。持续数天的暴雨严重影响了数十万人的生活，同时主要河流面临决堤的危险。

马哈拉施特拉邦政府一名高级官员说，在孟买东南180公里处的塔利耶村，山体滑坡夷平了大部分房屋，死亡人数上升到42人。

这位官员称：“大约40人仍被困。由于他们已经被困在泥里超过36个小时，生还的可能性很小。”

救援人员正在该邦其他四个地方搜寻山体滑坡的遇难者。马哈拉施特拉邦政府在一份声明中称，大约有9万人从受洪水影响的地区获救”。

印度总理莫迪表示，他对暴雨造成的生命损失感到痛苦。他23日在社交媒体上发文称：“马哈拉施特拉邦因暴雨造成的局势正在被密切监测，正在向受灾群众提供援助。”