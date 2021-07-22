钟南山：敢医敢言 国士担当

人民至上、生命至上，是中国抗疫斗争最鲜明的底色。

2020年3月2日，一场特殊的战疫一线火线发展党员入党宣誓仪式在广州医科大学附属第一医院举行。

“现在正是需要党员站出来的时候。”面对党旗，中国工程院院士、广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山庄严领誓，两名新发展预备党员也在武汉采用远程视频的形式郑重宣誓。

1965年3月，钟南山加入中国共产党。2020年1月18日，作为一名已拥有56年党龄的老党员，钟南山临危受命担任国家卫生健康委员会高级别专家组组长，那张高铁餐车上满脸倦容的照片，感动了亿万国人，也让无数人感受到何为英雄之举、国士担当。

通过各种视频采访，人们记住了常年挂在钟南山办公室墙上的那四个字——敢医敢言，这也是公众对钟南山报以无限信任的重要原因。2003年抗击非典疫情，钟南山认定元凶并非衣原体，而是一种新型冠状病毒，为战胜非典疫情作出重要贡献。17年后，也正是因为钟南山的敢医敢言，让全社会都对新冠肺炎这一新发传染病保持了足够的警惕性，从而让中国迅速控制住疫情，为国际社会提供了抗击疫情的中国经验。

“作为一名医生，首先应该时刻想着广大人民的身体健康。”铿锵的话语言犹在耳；“武汉本来就是一个很英雄的城市。有全国，有大家的支持，武汉肯定能过关。”在武汉抗击疫情最严峻的时刻，钟南山的哽咽让无数中华儿女为之动容。

今年5月下旬以来，广东出现新一轮新冠肺炎疫情，85岁的钟南山院士组织团队在核酸检测、疫情预测、重症救治、疫苗研发等方面紧抓落实，对防控工作提出意见和建议。

在2021年两院院士大会上，钟南山院士就疫苗接种等专业问题接受记者专访。权威专业的判断，让公众看到接种疫苗的重要意义，也看到战胜疫情的希望之光。

2003年以来，无论面对非典还是H7N9、H1N1、MERS，钟南山总是奔走一线、及时发声。这位致力于推动国家重大呼吸道传染病防控体系建设的八旬院士，始终和团队坚守在国际医学研究一线，分享中国的抗疫做法和经验。

“我们相信钟南山。”这句网上最常见的留言，是一份信任，是对一位医者的最高肯定，也是对一位共和国脊梁的最佳褒扬。（记者 张亚雄）