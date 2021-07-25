中小学生每年开展 一次心理健康测评

教育部昨天印发《关于加强学生心理健康管理工作的通知》，明确高校要面向本专科生开设心理健康公共必修课，原则上设置2个学分（32-36学时），中小学要将心理健康教育课纳入校本课程。县级教育部门牵头，每年面向小学高年级、初中、高中开展一次心理健康测评。

《通知》要求对各年龄段学生的心理健康加强源头管理、过程管理、结果管理和保障管理。要加强心理健康课程建设，高校要面向本专科生开设心理健康公共必修课，原则上设置2个学分（32-36学时），中小学要将心理健康教育课纳入校本课程，同时注重安排形式多样的生命教育、挫折教育。充分发挥体育、美育、劳动教育以及校园文化的重要作用，全方位促进学生心理健康发展。及早分类疏导各种压力，针对学生在学习、生活、人际关系和自我意识等方面可能遇到的心理失衡问题，主动采取举措，避免因压力无法缓解而造成心理危机。

要加快研制更符合中国学生特点的心理测评量表，高校每年在新生入校后适时开展全覆盖的心理健康测评，注重对测评结果的科学分析和合理应用，县级教育部门牵头负责组织区域内中小学开展心理健康测评工作，每年面向小学高年级、初中、高中开展一次心理健康测评。强化日常预警防控，高校要健全完善“学校-院系-班级-宿舍/个人”四级预警网络，重点关注学生是否遭遇重大变故、重大挫折及出现明显异常等情况，辅导员、班主任每月要遍访所有学生寝室，中小学教师要与家长进行密切沟通，共同加强心理疏导。