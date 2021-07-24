随着夏季到来，各地文创雪糕纷纷“出圈”。三星堆面具冰淇淋、兵马俑造型雪糕、西湖许仙白娘子情侣雪糕、敦煌研究院莫高窟雪糕……这些文创雪糕一经推出便受到网友喜爱，相关景区凭借文创雪糕成功圈粉，与文创雪糕有关的话题多次上热搜，网友纷纷表示：“坐不住了！没有拿着文创雪糕站在景点前自拍，这个夏天不完整。”

可以说，景区或博物馆赋予雪糕文化内涵，独特的设计打造出时尚高颜值，其身价也从几元涨至数十元。目前市场上的文创雪糕种类多样，有的是标志性建筑，有的是人物形象，有的是特色动植物等。据不完全统计，国内已经有百余家景区推出文创雪糕，市场上的文创雪糕有数百种之多，成为一个不容小觑的产业。

文创雪糕之所以受到年轻人的追捧，在于它具备文创产品的特性。其不仅是旅行仪式感的独特表达，为旅游“打卡”增加了创意，还在方寸之间展示了地方独特文化，用厚重的历史与新生的文化触碰，拉近了景区与公众的距离，尤其是满足了“80后”“90后”追求产品趣味性、个性化的诉求。而从文创雪糕在全国很多景区不断“出道”的热度来看，文创雪糕也确实成为景区在门票之外一个重要的增收渠道，有的还成了景点“一票难求”的限购商品。

从这些角度来看，文创雪糕出圈，无论是在景区吸引游客、带动消费方面，还是在传统文化的传播方面，都是一件好事。有评论认为，文创雪糕的火热，体现了文旅业复苏背景下游客购买力的大幅回升。同时，在某种程度上折射出我国文创与雪糕、冰淇淋市场的广阔前景。有数据显示，2019年，我国的冰淇淋市场规模达1380亿元，预计2021年规模有望超过1600亿元。

目前看，文创雪糕“上新”并没有停步的迹象，总有新奇产品不断出现。在竞争日趋激烈的市场上，如何从网红成为长红，如何在产品快速更迭之下继续保持热度，这值得深思。

说到底，文创雪糕吃的是文化，创意才是重头戏。景点在打造文创产品时，需要思考如何放大自己的文化价值，以自身文化内涵为主料，找到差异化与个性化的IP，让景区文化得以延伸。同时，还要注意食品的安全健康，以质取胜。如果一拥而上，只追求“你有我也要有”，质量良莠不齐，即便是创意不断量产，也很难把流量持久地转换为销量，只会沦为瞬间的热度，难以长久。

此外，无论是什么产品，都是有生命周期的，消费者对文创雪糕的新鲜感会随时间推移逐渐消失。对景区来说，应该更加关注文创产品的持续创新。文创会在不断尝试中迭代，好的创意配上合适的载体，产品才可能经久不衰。