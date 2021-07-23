幸福院里来养老（新视点·民生改善在身边）

每天中午11点30分，天津市武清区高村镇牛镇新苑社区的老人们，都会拿着一个饭盒到社区的幸福院去吃饭。食堂里窗明几净，老人们在这里不仅能吃到香喷喷的三菜一汤和花样主食，还可以跟老哥们儿老姐们儿聊聊天，成为一天中最快乐的时光。

刷卡、取餐，82岁的老人殷才动作很熟练。今天中午的饭菜是肉炒香干蚕豆、肉焖豆腐、菠菜鸡蛋，还有一份汤和馒头、米饭。“食堂的菜单一周不重样，荤素搭配，三菜一汤和三种主食，一顿才两块钱！这要在外面吃，最少得10元。”殷大爷指着自己的饭盒，挑起大拇哥。新苑社区书记黄占文告诉记者：“这里原来是个废弃仓库，改造成幸福院后，解决了农村留守老人、独居老人、失能老人吃饭难的问题，经常来这里就餐的有100多位老人。”

幸福院里不仅有社区食堂，还是社区老人们休闲、娱乐的活动场所。

在梅厂镇西陈庄村，500余平方米的幸福院里设有配餐室、图书室、文化娱乐室、健身室、休息室和医疗保健室。“考虑到老年人普遍行动不便，大院从设计开始就针对老年人设置了专用廊道，加装扶手；减少台阶，老人进出节省体力，还配备医护人员给老人做常规身体检查，讲解正确的养老方法，老人很欢迎。”西陈庄村两委书记张继旺告诉记者。

每天上午，村民云景庆和张景芝老两口都会来村里的幸福院报到。和老伙计下下象棋，在健身房里活动活动筋骨，累了还有休息室可以眯一会儿，还能量血压、测心率，中午还能吃顿好饭。

“过去要照顾老爹老娘，我被‘拴’在家里，收入一直不高。现在有了幸福院，老爹老娘被照顾得特别好，我也可以放心地出去工作了，多挣点钱回来也能让父母生活更好些！”老两口的儿子云红亮挺开心。

武清区目前已建起100余所农村幸福院，提升了农村老年人的幸福感、获得感。武清区民政局负责人介绍，截至2020年底，武清区60周岁及以上常住老年人口20.64万，占总人口的19.16%；农村老年人口15万余人，占总人口的比例超过13%。“随着老年人口的增加，现有的养老服务设施和服务能力与老年人多样化的养老服务需求之间还存在一定的差距。这就要求我们想办法解决居家养老的老年人最需要的吃饭问题、安全问题和健康问题。”这位负责人说。

据介绍，武清区的农村幸福院大多通过整合利用村委会、社区现有的村庄建设用地或房屋资源新建、改扩建而成，一般面积在300平方米以上，配齐休息室、配（就）餐室、文体活动室、健身康复室、医疗保健室和老年课堂，为老年人提供文体娱乐、康复健身、老年课堂、医疗保健和配（就）餐服务。“村里有了幸福院，组织用心，老人开心，子女放心，既解决了年轻人的后顾之忧，也把现有资源充分利用起来了。”这位负责人说。

幸福院不仅要建起来，还要运营好。武清区在市财政给予每所新建幸福院30万—50万元补贴的基础上，区财政再补贴20万元配套资金用于购置设备，有效减轻了镇村建设压力。同时建立建设运营评估指导制度，聘请第三方专业养老服务机构对幸福院的硬件建设及服务功能设置进行培训指导，对经评估合格纳入市级试点的给予每年12万元运营补贴，对其他幸福院给予每年2.5万元的运营补贴。几年来，财政累计支出补贴资金8000余万元。

黄占文介绍，以新苑社区食堂的运营为例，为了保障食堂运行，区民政局每年补贴12万元，镇政府再补贴12万元。为了保障食堂品质，社区又聘请了餐饮企业，并且免收房租。“现在社区60岁以上低保、特困、低收入救助对象、重度残疾人和80岁以上老人每人每餐收2元；70岁以上老人每人每餐6元，老人们都特别满意。”黄占文笑着说。

《 人民日报 》（ 2021年07月23日 19 版）