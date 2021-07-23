世卫欧洲办事处：新冠疫情对心理健康影响“长期且深远”

新华社雅典7月22日电（记者于帅帅）世界卫生组织欧洲区域办事处22日在希腊首都雅典举行的一场国际会议上表示，新冠疫情对民众的心理健康带来了“长期且深远”的影响，呼吁各国关注并采取应对措施。

这场由世卫组织欧洲区域办事处和希腊政府联合举办的“新冠疫情对欧洲地区民众心理健康和相关服务机构的影响及应对措施峰会”22日至23日召开。世卫组织欧洲区域办事处在会议首日发表声明说，新冠疫情期间，影响人们心理健康的不仅是被病毒感染或担心被感染，也包括社会经济不平等带来的压力以及隔离、封锁和学校关闭、工作暂停等。

世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格表示，新冠疫情给欧洲地区民众的心理健康和福祉造成巨大影响。改善公共精神卫生服务不仅将减轻疫情对心理健康的影响，还有助于可持续地改善所有人群心理健康，促进经济复苏，并能帮助实现广泛的政策目标，例如实现到2030年全民健康覆盖等。

欧盟委员会副主席马加里蒂斯·希纳斯说，新冠疫情加剧了本已存在的巨大心理健康挑战，这种挑战正变得越加复杂和多样化。欧盟正与世卫组织携手建立一个稳固的“心理健康联盟”，以应对和减轻大流行对民众心理健康的影响。

希腊塞萨洛尼基亚里士多德大学还在会上公布了一项与世界精神病学协会联合进行的全球调查。调查结果显示，40个国家或地区的近6万名受访者中，30%的人报告说在疫情期间出现强烈压力和抑郁症状；经历数月封锁后，38%的受访者表示对沟通需求增加，26%的受访者对情感支持的需求增加。