国家卫健委：饮用水、洪水退后的公共活动区域、集中安置点是消毒重点

人民网北京7月22日电 （张文婷）近日，河南等地持续遭遇强降雨，郑州等城市发生严重内涝，为消除洪涝灾害对人类健康的不良影响，国家卫健委在其网站上发布《洪涝灾区预防性消毒指引（2021年）》（以下简称：《指引》），就各类消毒对象的消毒方法进行规范。

饮用水、洪水退后的公共活动区域、集中安置点是消毒重点

《指引》明确，灾后消毒工作应在疾控机构消毒专业人员指导下由有关单位和人员进行预防性消毒处理。

《指引》要求，工作人员要了解各种消毒剂的使用方法及注意事项，尽可能选择消毒效果可靠，简便易行，对人畜安全、对环境友好的消毒方法，正确实施消毒措施。从事现场清污、消毒人员注意个人防护，进行现场消毒时应阻止无关人员进入消毒区。

《指引》强调，饮用水、洪水退后的公共活动区域、集中安置点是消毒重点。应及时清理动物尸体，淤泥、垃圾和粪便，做好无害化处理。

同时，加强腹泻和发热等症状监测，如发现新冠或其他传染病疫情，应按照相关标准指南及时做好疫源地消毒工作。

规范九类消毒对象的消毒方法

《指引》对公共活动区域、饮用水、交通工具等九类消毒对象的消毒方法进行规范：

涉及到公共活动区域，对被洪水淹没过的地铁站、商场等室内公共活动区域及时进行彻底的卫生处理，做到先清理、后消毒。室内物体表面、墙壁、地面可采用有效氯500mg/L含氯消毒剂进行喷洒、擦拭消毒，作用30min。在无疫情情况下，不用对室内空气进行消毒剂喷雾消毒，应保持室内空气流通，以自然通风为主，通风不良的场所可采用机械通风。

对被洪水淹没过的街道、社区等室外公共活动区域进行彻底的清污，改善环境卫生。清理完成后，再开展消毒处理。墙壁、地面可采用有效氯500mg/L含氯消毒剂进行喷洒、擦拭消毒，作用30min。

涉及到饮用水方面，未被破坏的自来水厂，按照GB5749执行，并加强水源水和末梢水的监测。在洪涝灾害期间，水厂应根据源水水质变化情况，及时使用或加大混凝剂和消毒剂的使用量，保证出水水质符合GB5749的要求。

值得注意的是，《指引》要求，在洪涝灾害期间，优先选择饮用瓶装水。如无瓶装水，则所有饮用水应煮沸后饮用。

涉及到交通工具方面，地铁、公交车等交通工具清污后，对交通工具内部物体表面（如车身内壁、司机方向盘、车内扶手、桌椅等）采用有效氯500mg/L的含氯消毒剂或采用1000mg/L季铵盐类消毒剂喷洒或擦拭，作用30min，消毒后再用清水擦拭干净。

座位套等织物可按一般生活垃圾处理；如需保留，应及时清洗、消毒。织物消毒可使用流通蒸汽或煮沸消毒30min，或先用有效氯500mg/L的含氯消毒剂浸泡30min，然后常规清洗。

涉及到生活用品方面，家具、卫生洁具、办公用品等清污后，用有效氯500mg/L的含氯消毒剂冲洗、擦拭或浸泡，作用30min，或采用200mg/L二氧化氯、1000mg/L过氧乙酸、1000mg/L季铵盐类消毒剂作消毒处理，消毒时间15min～30min。消毒后再用清水擦拭干净。

涉及到餐（饮）具方面，餐（饮）具清洗后首选煮沸消毒，煮沸时间应在15min以上。也可使用消毒剂进行浸泡消毒，如用有效氯250mg/L～500mg/L含氯消毒剂浸泡30min，消毒剂浸泡后应以清洁水冲洗干净。

涉及到食品方面，应及时处理被洪水浸泡过或腐败变质的食品，不食用任何被洪水浸泡过的食品。可蒸煮食品应充分加热后食用。

涉及到手和皮肤方面，参与灾后环境清污消毒、动物尸体处理等工作后均应进行手消毒，可选用有效的手消毒剂搓擦两手。

因长时间洪水浸泡造成皮肤红肿、损伤者应及时就医，也可用碘伏或其它皮肤消毒剂进行涂抹消毒。

就垃圾、粪便消毒方面，《指引》指出，对于一般生活垃圾无需进行消毒处理，应做好卫生管理工作，日产日清。含有腐败物品的垃圾喷洒含有效氯5000mg/L～10000mg/L消毒液，作用60min后收集并进行无害化处理。

动物尸体消毒处理上，《指引》提到，对环境清理中清出的新鲜动物尸体应尽快深埋或火化，对已经发臭的动物尸体，可用有效氯5000mg/L～10000mg/L含氯消毒剂喷洒尸体及周围环境，去除臭味并消毒，然后再深埋处理或火化。尸体清理后需要对其场所进行消毒处理，可选用1000mg/L～2000mg/L有效氯消毒液喷洒，作用30min～60min。